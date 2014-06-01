Глава Администрации президента Беларуси прокомментировал убийство сотрудника КГБ

Глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко прокомментировал убийство сотрудника КГБ, произошедшее в Минске 28 сентября.
Так, он предупредил тех, кто заигрался "в революцию", что они ответят перед законом. И им не помогут никакие попытки закрыть сои аккаунты в соцсетях:
«Все, кто увидел в преступнике сакральную жертву, кто переступил через слёзы четырёхлетнего ребёнка, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены.»
Он подчеркнул, что пособникам преступников нет прощения.
Напомним, что сотрудник КГБ погиб 28 сентября при исполнении служебных обязанностей. Его убийца был застрелен на месте. Александр Лукашенко выразил соболезнования семье погибшего и обещал всяческую помощь. Фото: Чеснок