Лукашенко дал поручение оказать поддержку семье погибшего сотрудника КГБ

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибшего при исполнении своих обязанностей сотрудника КГБ.
Как отмечает телеграм-канал "Пул Первого", вечером 28 сентября он мгновенно получил информацию о стрельбе в одной из минских квартир в ходе проведения спецоперации. Лукашенко подчеркнул, что данный инцидент не останется безнаказанным.
«Родным и близким погибшего президент соболезнует и сопереживает», -
сообщает "Пул Первого".
Отмечается, что президент поручил оказать помощь и поддержку семье погибшего.