  • » » Лукашенко дал поручение оказать поддержку семье погибшего сотрудника КГБ

      • Лукашенко дал поручение оказать поддержку семье погибшего сотрудника КГБ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:34
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибшего при исполнении своих обязанностей сотрудника КГБ. 

      Как отмечает телеграм-канал "Пул Первого", вечером 28 сентября он мгновенно получил информацию о стрельбе в одной из минских квартир в ходе проведения спецоперации. Лукашенко подчеркнул, что данный инцидент не останется безнаказанным. 

      «Родным и близким погибшего президент соболезнует и сопереживает», -

      сообщает "Пул Первого".

      Отмечается, что президент поручил оказать помощь и поддержку семье погибшего.

      Фото: Политика Сегодня
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь