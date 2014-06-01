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      • Генпрокуратура назвала законными действия сотрудников КГБ при проведении спецоперации в Минске

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:20
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      Генпрокуратура провела проверку по факту применения сотрудниками КГБ огнестрельного оружия в ходе спецоперации в Минске.

      Напомним, что 28 сентября сотрудники КГБ провели спецоперацию в Минске - они проверяли квартиры, в которых могли проживать люди, связанные с террористическими организациями. В ходе проверки одной из квартир завязалась перестрелка - были убиты сотрудник КГБ и минчанин. 

      Как отмечает Генпрокуратура,обыск у убитого минчанина был санкционирован замгенерального прокурора, сам мужчина подозревается в связях с террористическими организациями. Многочисленные требования открыть двери хозяин квартиры проигнорировал, в связи с чем сотрудники КГБ на законных основаниях вскрыли дверь и вошли в квартиру. Подозреваемый схватился за ружье и два раза выстрелил в сотрудников КГБ. Одна из выстрелов нанес смертельное ранение сотруднику КГБ. 

      В ответ на действия подозреваемого сотрудники КГБ открыли огонь. Он был застрелен.

      «Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», - 


      подчеркнули в Генпрокуратуре.
      Фото:sputnik.by
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