Генпрокуратура назвала законными действия сотрудников КГБ при проведении спецоперации в Минске

Генпрокуратура провела проверку по факту применения сотрудниками КГБ огнестрельного оружия в ходе спецоперации в Минске.
Напомним, что 28 сентября сотрудники КГБ провели спецоперацию в Минске - они проверяли квартиры, в которых могли проживать люди, связанные с террористическими организациями. В ходе проверки одной из квартир завязалась перестрелка - были убиты сотрудник КГБ и минчанин.
Как отмечает Генпрокуратура,обыск у убитого минчанина был санкционирован замгенерального прокурора, сам мужчина подозревается в связях с террористическими организациями. Многочисленные требования открыть двери хозяин квартиры проигнорировал, в связи с чем сотрудники КГБ на законных основаниях вскрыли дверь и вошли в квартиру. Подозреваемый схватился за ружье и два раза выстрелил в сотрудников КГБ. Одна из выстрелов нанес смертельное ранение сотруднику КГБ.
В ответ на действия подозреваемого сотрудники КГБ открыли огонь. Он был застрелен.
«Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», -