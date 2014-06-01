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      • В Минске в ходе спецоперации был застрелен сотрудник КГБ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:04
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      В Минске в ходе спецоперации был застрелен сотрудник КГБ. Сообщает пресс-служба ведомства.

      Сегодня, 28 сентября, сотрудники КГБ проводили спецоперацию по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В ходе проверки одной из квартир по сотрудникам КГБ из ружья был открыт огонь на поражение. В результате смертельное ранение получил сотрудник КГБ:

      «Ответным огнем преступник был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался».

      По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139. Ведутся следственные действия.

      Фото: Смартпресс
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