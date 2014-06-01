В Минске в ходе спецоперации был застрелен сотрудник КГБ. Сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня, 28 сентября, сотрудники КГБ проводили спецоперацию по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В ходе проверки одной из квартир по сотрудникам КГБ из ружья был открыт огонь на поражение. В результате смертельное ранение получил сотрудник КГБ:
«Ответным огнем преступник был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139. Ведутся следственные действия.