Польский евродепутат хочет добиться санкций для белорусского цемента

Польский депутат в Европарламенте Адам Ярубас заявил о намерении добиваться санкций против цементной отрасли Беларуси. Соответствующий запрос он опубликовал на сайте Европарламента.
В нем он обратил на введенные в июне секторальные санкции Ес против Беларуси, которые затронули калийные удобрения, табачную отрасль, нефтепродукты и др, но не затронули цементную отрасль. В связи с этим Ярубас настаивает на введении ограничений против этой сферы деятельности, которую надо «включить в перечень торговых ограничений».