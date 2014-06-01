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      • Польский евродепутат хочет добиться санкций для белорусского цемента

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 16:25
      (голосов: 1)
      Польский депутат в Европарламенте Адам Ярубас заявил о намерении добиваться санкций против цементной отрасли Беларуси. Соответствующий запрос он опубликовал на сайте Европарламента.

      В нем он обратил на введенные в июне секторальные санкции Ес против Беларуси, которые затронули калийные удобрения, табачную отрасль, нефтепродукты и др, но не затронули цементную отрасль. В связи с этим Ярубас настаивает на введении ограничений против этой сферы деятельности, которую надо «включить в перечень торговых ограничений».

      Фото: 4esnok.by
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