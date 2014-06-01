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      • ЕС выделит еще 30 миллионов евро для помощи гражданскому обществу в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 12:59
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      2 декабря 2020 года в режиме онлайн прошло совещание комитета по международным отношениям Европарламента.

      На заседании сообщалось, что Евросоюз принял решение выделить белорусам финансовую помощь в размере 30 миллионов евро.

      «Евросоюз уже подготовил пакет помощи тем людям, которые пострадали от репрессий, а также независимым СМИ. Сумма помощи - 3,7 миллиона евро. Завершается работа и над пакетом помощи для гражданского общества Беларуси, независимых СМИ, молодежи, среднего и малого бизнеса, здравоохранения в размере 30 миллионов евро»
      , - заявил европейский комиссар Оливер Вархейи.

      Фото: Reuters
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