ЕС выделит еще 30 миллионов евро для помощи гражданскому обществу в Беларуси

«Евросоюз уже подготовил пакет помощи тем людям, которые пострадали от репрессий, а также независимым СМИ. Сумма помощи - 3,7 миллиона евро. Завершается работа и над пакетом помощи для гражданского общества Беларуси, независимых СМИ, молодежи, среднего и малого бизнеса, здравоохранения в размере 30 миллионов евро»







Загрузка...

Загрузка...