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      • Оппозиционная команда Тихановской запускает проект "Единая книга регистрации преступлений"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 17:05
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      Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и ее оппозиционная команда сообщила о запуске онлайн-платформы «Единая книга регистрации преступлений».

      1 декабря прошла онлайн пресс-конференция, на которой Тихановская сообщила о своем проекте и сказала, что он направлен на то, чтобы:
      «остановить беззаконие в стране и сделать так, чтобы те, кто совершил преступление, понесли справедливое наказание».

      ЕКРП является
      «онлайн-платформой, на которую каждый потерпевший, свидетель, соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. Каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано»
      , — сообщила она.

      Участник команды Тихановской Андрей Остапович отметил, что списки лиц, подозреваемых в преступлениях, будут опубликованы после 20 декабря.

      Временной промежуток оставлен для того, чтобы
      «люди могли совершить явку с повинной»
      , - пояснил Остапович.

      Фото: naviny.media
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