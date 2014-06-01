Оппозиционная команда Тихановской запускает проект "Единая книга регистрации преступлений"

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и ее оппозиционная команда сообщила о запуске онлайн-платформы «Единая книга регистрации преступлений».
1 декабря прошла онлайн пресс-конференция, на которой Тихановская сообщила о своем проекте и сказала, что он направлен на то, чтобы:
«остановить беззаконие в стране и сделать так, чтобы те, кто совершил преступление, понесли справедливое наказание».
ЕКРП является
«онлайн-платформой, на которую каждый потерпевший, свидетель, соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. Каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано»
, — сообщила она.
Участник команды Тихановской Андрей Остапович отметил, что списки лиц, подозреваемых в преступлениях, будут опубликованы после 20 декабря.