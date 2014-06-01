Оппозиционная команда Тихановской запускает проект "Единая книга регистрации преступлений"

«остановить беззаконие в стране и сделать так, чтобы те, кто совершил преступление, понесли справедливое наказание».

«онлайн-платформой, на которую каждый потерпевший, свидетель, соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. Каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано»

«люди могли совершить явку с повинной»







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