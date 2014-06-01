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      • В Беларуси проходят «Марши против фашизма»

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 11:58
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      В Минске, Гродно, Бобруйске, Волковыске, Смолевичах, Гомеле, Бресте и других городах страны проходят акции, получившие название «Марши против фашизма». Протестующие собираются возле домов в своих районах, формируя колонны и двигаясь к выбранной конечной точке.
      В столицу стянута военная техника, ключевые улицы перекрыты, не работает несколько станций метро, отмечаются перебои мобильного интернета. Первые задержания произошли в 13:00: была захвачена колона из Лебяжего. На Каменной Горке были применены светошумовые гранаты.

      Фото: Reuters/Scanpix/LETA
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