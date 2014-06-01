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      • Тихановская обсудит политический кризис в Беларуси с канцлером Австрии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 16:15
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      Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 5 ноября встретится с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Также на встрече будут присутствовать послы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

      На встрече планируется обсуждение путей разрешения политического кризиса в Беларуси и потенциальных программ гуманитарной помощи жителям республики.
      Кроме того, Тихановская может принять участие в "круглом столе", инициированном организацией ICEUR. Заседание будет посвящено ситуации в Беларуси.

      «Ранее Светлана Тихановская уже встречалась с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом», -

      сообщает telegram-канал Тихановской. 

      Фото: naviny.media
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