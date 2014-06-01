Тихановская обсудит политический кризис в Беларуси с канцлером Австрии

«Ранее Светлана Тихановская уже встречалась с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом», -







Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 5 ноября встретится с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Также на встрече будут присутствовать послы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.На встрече планируется обсуждение путей разрешения политического кризиса в Беларуси и потенциальных программ гуманитарной помощи жителям республики.Кроме того, Тихановская может принять участие в "круглом столе", инициированном организацией ICEUR. Заседание будет посвящено ситуации в Беларуси.сообщает telegram-канал Тихановской.Фото: naviny.media