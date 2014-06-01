» Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Каменецком районе

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В Каменецком районе- 5 человек госпитализировали.Авария случилась сегодня, 7 декабря, примерно в 13:00 около поселка Приозерский. По существующим данным, 29-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения. Из-за этого авто съехало в кювет и опрокинулось.В салоне микроавтобуса находились 6 пассажиров, 5 перевезли в больницу. Водитель маршрутки не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности.