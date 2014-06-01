  • » Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Каменецком районе

      • Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Каменецком районе

      Мы в Гугл+ Раздел: --- Дата публикации: Вчера, 23:08
      (голосов: 0)
      В Каменецком районе в ДТП попала маршрутка с пассажирами - 5 человек госпитализировали.

      Авария случилась сегодня, 7 декабря, примерно в 13:00 около поселка Приозерский. По существующим данным, 29-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения. Из-за этого авто съехало в кювет и опрокинулось.

      В салоне микроавтобуса находились 6 пассажиров, 5 перевезли в больницу. Водитель маршрутки не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности.
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