Новополоцкая бегунья Марина Доманцевич выйдет на старт Венского марафона

Тридцать четыре года назад в Вене прошёл первый Венский марафон. За это время он перевоплотился в крупнейший яркий праздник спортивного туризма.Представители со ста стран мира выходили на старт последних пробегов. Около 30-40 тысяч любителей и профессионалов длинного беге приняли участие в Венском марафоне. За это время он перевоплотился в крупнейший яркий праздник спортивного туризма.Представители со ста стран мира выходили на старт последних пробегов. Около 30-40 тысяч любителей и профессионалов длинного беге приняли участие в Венском марафоне.

В этом году пройдёт тридцать пятый юбилейный марафон. Всё действо будет проходить на фоне потрясающей венской архитектуры, которая сочетает в себе средневековую старину и современные модные стили. Слоганом предстоящего праздника будет "Театр эмоций". Это значит, что на протяжении всей дистанции участники забега будут наслаждаться не только шикарной австрийской архитектурой, но и превосходной классической музыкой. Этот приём разработан организаторами марафона для того, чтобы и участники марафона и болельщики представили себя в ложе знаменитой Венской оперы.

В этом году Новополоцк будет представлять Марина Доманцевич. Марина неоднократно принимала участие в различных беговых соревнованиях, имеет множество наград, поэтому у нас есть все шансы на победу. В списке Марине более двадцати марафонов, огромное количество полумарафонов, легкоатлетических кроссов различной протяжённости. Девушка так же одержала победу в Кейптауне в суперпробеге "Два океана". Так же Марина уже один раз принимала участие в Венском марафоне. Так что это будет уже второй Венский марафон в ее карьере. Марина является мастером спорта международного класса.

Пожелаем удачи нашей спортсменке на Венском марафоне, который состоится 22 апреля.

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