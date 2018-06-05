Мужские сумки в интернет-магазине z077.ru

Многие современные мужчины уже успели оценить все достоинства ношения сумок из натуральной кожи, созданных известными дизайнерами. Разнообразие моделей позволяет подобрать сумки для офиса, где требуется строгий дресс-код, а также более универсальные варианты, которые подойдут молодежи и творческим людям.

Коллекция фирменных мужских сумок

В каталоге мультибрендового интернет-магазина z077.ru представители сильного пола смогут ознакомиться с аксессуарами всемирно известных брендов. Общее количество моделей – более 400. Интернет-магазин предоставляет гарантию качества на все товары.

Характеристика сумок:

виды: барсетки, папки, сумки через плечо и на короткой ручке, клатчи, портфели;

диапазон цен: от 2600 до 27000 тыс. руб.;

материал: кожа;

бренд: Sergio Belotti, Chrome Hearts, Gianni Conti, Hugo Boss, Rockfeld и др.

Компактные мужские клатчи

Эти аксессуары заслужили пристальное внимание благодаря компактным размерам и возможности хранить в них самые нужные вещи (бумажник, мобильный телефон, документы, ключи). Мужские клатчи z077.ru представлены сразу несколькими брендами. Клатч Philipp Plein обладает ярким дизайном, на лицевой стороне расположена металлическая фурнитура в виде названия торговой марки. Размеры: 21 × 11 × 2,5 см, стоимость – 6990 руб.

Следующий клатч от Philipp Plein выглядит солидно и дорого. Изделие изготовлено из качественной кожи. Декор – металлическая пряжка. Размеры: 28 × 21 × 2,5 см. На внутренней стенке расположены 18 отделений для карточек. Стоимость – 2990 руб.

Барсетка-клатч Spark – это стильный аксессуар с глянцевой поверхностью. Размеры: 23 × 13 × 2,5 см. Переносить изделие можно при помощи специальной петельки. Внутри есть 5 отделений разных размеров. Цена – 2990 руб.

Роскошный клатч Chrome Hearts подойдет мужчинам, которые предпочитают яркие детали в своем гардеробе. Размеры: 29 × 21 × 2 см. Изделие украшено красивым фирменным рисунком. Съемная ручка длиной 19 см сделает ношение аксессуара более комфортным. Внутри имеются два кармана и 8 отсеков для кредитных карт. Стоимость – 5990 руб.

Клатч Spark станет достойным приобретением для деловых мужчин, которые всегда стремятся выглядеть респектабельно. Аксессуар выглядит по-деловому строго, в нем отсутствуют яркие элементы. Размеры: 23 × 13 × 4 см. Внутри есть отделения для купюр, визиток, ручек, пропуска. Для удобства в транспортировке предусмотрена ручка-держатель. Цена – 3790 руб.

Сумки через плечо и барсетки

Коричневая сумка Louis Vuitton понравится молодым людям. Изюминкой изделия является фирменная клетка, которая выгодно выделяет его на фоне других сумок. Размеры: 28 × 25 × 9 см. Сумка застегивается на магнит. Внутри есть одно отделение большого размера и одно поменьше. Цена – 6190 руб.

Сумка Hugo Boss выполнена из прочной кожи, благодаря чему она способна обеспечить надежную защиту своему внутреннему содержимому. Аксессуар выглядит элегантно и благородно. На лицевой стороне изображено название бренда. Размеры: 24 × 29 × 8 см. Цена – 7590 руб.

Продукцию известного итальянского бренда Prensiti невозможно оставить без внимания. Уже много лет она пользуется большим спросом у деловых людей во многих странах мира. Представленная сумка имеет такие размеры: 21 × 24 × 6 см. Фактура материала – зернистая. На передней части изделия изображено название производителя. Цена – 4250 руб.

Барсетка Prensiti подойдет практичным людям, привыкшим носить с собой только самые нужные вещи. Размеры – 25 × 18 × 6 см. Барсетка не только выполняет функцию обычной сумки, но и является важной частью образа успешного человека. Внутри расположены три отделения. Стоимость – 5490 руб.

Сумка Giorgio Armani подчеркнет хороший вкус своего владельца. С таким аксессуаром можно смело идти на важные переговоры и встречи с деловыми партнерами. Размеры: 21 × 24 × 5 см. Лицевая сторона украшена логотипом бренда. Изделие состоит из двух вместительных отделений. Цена – 4990 руб.

Сумка Rockfeld подойдет мужчинам солидного возраста. Аксессуары данного бренда часто выбирают владельцы бизнеса и люди, занимающие руководящие должности. Размеры: 26 × 33 × 9,5 см. Сумку можно переносить на короткой ручке или на ремне. Стоимость – 8640 руб.

Папка для документов Prensiti выглядит достаточно презентабельно. Размеры: 34 × 25 × 4 см. Внутри есть карманы разного назначения. Стоимость – 5790 руб.

Текст и фото предоставлены интернет-магазином z077.ru.

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