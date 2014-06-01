В Полоцке пострадала девочка в ДТП

12 апреля текущего года в Полоцке была сбита автомобилем 8-летняя девочка. Ученица третьего класса переходила дорогу на зелёный свет светофора. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером на регулируемом перекрёстке возле "Энергосбыта". Ученица третьего класса переходила дорогу на зелёный свет светофора. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером на регулируемом перекрёстке возле "Энергосбыта".

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело в отношении водителя, находящегося за рулём автомобиля, сбившего ребёнка. Сейчас Полоцкий межрайонный отдел следственного комитета устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал ребёнок.

Пор словам официального представителя Управления следственного комитета по Витебской области, Светланы Сахаровой, житель Полоцкого района, находясь за рулём автомобиля Фольцсваген Гольф, ехал возле дома номер 16 по улице Богдановича в сторону кольцевой развязки в городе Полоцке. При проезде регулируемого пешеходного перехода мужчина наехал на девочку. Она в это время переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. Инцидент произошёл около 18:45. Девочка получила тяжёлые повреждения и была доставлена в больницу. До сих пор ребёнок находится на лечении. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. На момент совершения ДТП водитель не был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина уже допрошен и к нему применена мера процессуального характера в виде обязательства о явке.

Следователи просят всех граждан, которые могли быть свидетелями данного дорожно-транспортного происшествия сообщить об этом в Полоцкий МОСК.

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