Покупаем спец.обувь в Ташкенте

В процессе трудовой деятельности, риск получения травм довольно высокий. Поэтому работники разных сфер производства обязаны носить специальную обувь и одежду. Спецобувь от магазина "prouniforma" позволит чувствовать себя безопасно, комфортно во время выполнения рабочих обязанностей.

Какие функции выполняет рабочая обувь на производстве

Спецодежда и обувь является частью экипировки работника промышленного предприятия, а также строительной сферы и др. видов деятельности, где необходимо использование спец. обуви, одежды. Правильно подобранная обувь залог безопасности на производстве. Основное назначение продукции заключено в следующем:

защитить от получения травм;

создать комфортные условия для выполнения рабочих обязанностей;

обеспечить работнику безопасные условия труда.

На производствах могут случаться разные форс-мажорные ситуации. Правильно подобранные изделия спасут от проколов ноги, ударов током, защитят от неблагоприятных внешних воздействий. Спецобувь в Ташкенте, предлагаемая в магазине "prouniforma" отвечает всем необходимым требованиям.

Из каких материалов изготавливается спец. обувь

При изготовлении наружных деталей обуви используются натуральные материалы или качественная эко-кожа. Внутренние части могут быть выполнены из натурального меха. Все зависит среды эксплуатации. К примеру, докторам, поваром, нужна обувь легкая, удобная, которая бы не сдавливала ноги, позволяла комфортно передвигаться.

Работникам производственных сфер нужна продукция высокого качества исполнения. В зависимости от времени года подбирается соответствующего типа изделие. Для шитья спец. обуви используют юфть - специально выделанную кожу комбинируют с дубленным сырьем. В качестве сырья используют кожу КРГ или свиношкурки.

Материал не отличается привлекательными эстетичными свойствами, поэтому чаще всего используется при пошиве обуви для работников производств. В данной сфере обувь из юфть прекрасно себя зарекомендовала. Если же нужны эстетические показатели, то продукция будет на порядок дороже, так как изготавливается из хромовой кожи.