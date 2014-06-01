Изучаем особенности и разновидности зимней спецодежды

Качественная спецодежда — это то, что необходимо работникам на любом предприятии, деятельность которого подразумевает активные действия. Спецодежда защищает человека от внешних воздействий, которые несут потенциальную опасность. При этом, учитывая особенности климата страны, спецодежда подразделяется на летнюю и зимнюю. Спецодежда зимняя используется работниками в холодное время года. Такая одежда обладает рядом особенностей, которые обязательно следует учитывать при ее покупке.

Особенности зимней спецодежды

Зимняя «спецовка» призвана защитить рабочих, которые трудятся при низких температурах. К примеру, довольно востребована такая одежда в сферах:

строительства;

металлургии;

лесозаготовок;

нефтяной промышленности и т. д.

Спецодежда для холодного времени должна обязательно защищать тело от переохлаждения, но в то же время она не должна допускать перегревания организма при сильных физических нагрузках. Также зимняя спецодежда должна быть легкой и удобной. Спецодежда в Ташкенте, как и в любом другом городе должна обладать высокой прочностью и износостойкостью. Это обеспечивается использованием для пошива только современных качественных материалов. Следует помнить, что если материал не предназначен для эксплуатации при низких температурах, то на нем могут появляться изломы и разрывы, которые значительно ухудшают и внешний вид спецодежды, и ее теплоизоляционные свойства.

Разновидности зимней спецодежды

Современные производители предлагают качественные и удобные модели зимней спецодежды. Она является гораздо более легкой и практичной, чем варианты, которые предлагались потребителям несколько лет назад. Вы можете выбрать:

утепленные костюмы;

куртки (например, куртка полюс);

брюки;

жилеты;

футболки с длинным рукавом.

Эти предметы можно комбинировать между собой, чтобы получить максимально удобный для работника комплект. В качестве материала обычно используются темные ткани, на которых не слишком заметны загрязнения. В основном применяются смесовые материалы и ткани из 100%-го полиэстера. Связано это с тем, что такие материалы эффективно отводят влагу, что также немаловажно для зимней «робы». В качестве утеплителя используются такие современные наполнители, как тинсулейт, холлофайбер, а также традиционный синтепон. Зимняя одежда с использованием этих материалов сохраняет тепло даже в самых суровых условиях, но отличается при этом легкостью и удобством.

Где приобрести качественную зимнюю спецодежду?

Любую спецодежду можно приобрести в компаниях, основным направлением деятельности которой является ее производство и продажа. В настоящее время практически у любой компании есть собственный интернет сайт, на котором можно быстро и без лишних хлопот оформить заказ.