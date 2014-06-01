Самая вкусная свадьба

Свадьба является одним из самых лучших дней в жизни любого человека. Многие новобрачные очень тщательно подходят к выбору свадебного образа, оформления, стиля, а напоследок оставляют десерты. А это зря. Свадьба должна быть сладкой. А главной сладостью на свадьбе является торт. На церемонии бракосочетания очень важно, чтобы этот элемент был самым интересным и интригующим, а также вкусным и сладким. А запечатлить важное событие можно с помощью профессионального фотографа, которого найдете здесь photoart-moscow.ru.

Будущим молодоженам предоставляется замечательная возможность использовать разнообразные модные идеи для свадебного стола. Многие мастера кондитерского дела предлагают торты от кутюр. Такие свадебные торты очень быстро завоевали огромнейшую популярность у пар, идущих под венец. Кондитерские изделия по основам высокой моды отличаются изысканностью и разнообразием цвета и слоев, а также сложностью текстуры. Фаворитами моды в этом году стали торты в великолепном стиле строгого минимализма, то есть чем меньше деталей, тем лучше. Сладкое искусство художников, фантазия которых не имеет границ, всегда представлено в виде великолепного шедевра.

Из чего художники берут вдохновение? Конечно, из дефиле восхитительных моделей. Чаще всего, торты выполнены в белом цвете. Позже кондитерское изделие дополняет художник яркими цветами и элементами, руководствуясь только своим вкусом. Также очень интересно выглядит торт, который выполнен в черном лаковом цвете. Именно этот цвет придает сладости изысканный и элегантный вид. Единственный акцент, который можно сделать, — это прекрасная ручная роспись.

Также на разных тортах можно изобразить различные цветы. Но розы, гортензии и калы остается в прошлом. В этом году профессионалы отдают предпочтения гладким, изысканным в простоте цветам, например, тюльпан, лютик, пион и магнолия. Прекрасным обрамлением торта послужат золотистые, нежно-розовые и белые цвета. Одним из законов торта является выражение: чем выше торт, тем он лучше.

И напоследок, у торта должен быть экзотический и свежий вкус, а также оттенки маракуйи, граната и дикой черники. Вкусной и сладкой свадьбы!