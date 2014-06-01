Выбираем двери для медицинских учреждений

Большинство объектов здравоохранения обустраиваются с учетом имеющихся требований. Специфическим моментом является выбор дверных конструкций, которые имеют отличия не только во входных конструкциях, но и во внутренних проходах здания. К таким конструкциям выдвигается ряд требований, поэтому не все представленные модели на рынке могут использоваться в медицинских учреждениях. Именно поэтому в решении данного вопроса стоит довериться опытным профессионалам, готовым предложить стоящее решение, соответствующее всем требованиям и критериям.

Компания Box-Door готова предложить медицинские двери в поликлинику , выполняя монтаж «под ключ», гарантируя высокие эксплуатационные характеристики. Благодаря применению современных технологических процессов и квалифицированному персоналу, клиент получает исключительно высококачественную продукцию, которая подтверждена наличием всевозможных сертификатов и дипломов. На сегодняшний день компания исполняет заказы от Министерства обороны РФ и заказы от государственных и частных клиник по всей России, исполняя взятые обязанности на высоком уровне. Компания готова удовлетворить требования самого избалованного клиента, строго соблюдая в производственном процессе основные принципы, гарантируя безупречное качество и функциональность выбранной конструкции. Опытные специалисты готовы прийти на помощь в выборе наиболее подходящего решения, учитывая специфику помещения и имеющиеся требования.

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Основные требования и соответствие им

Дверное полотно должно обеспечивать визуальный контроль над тем, что происходит в том или ином помещении, поэтому этот момент стоит учитывать при выборе конструкции. Немало важным требованием является достаточный уровень прочности, чтобы обеспечить надежную защиту помещений. Также еще одним важным требованием является применение надежной фурнитуры, которая должна не утрачивать свои функциональные обязанности на протяжении долгого периода времени.