Nissan (Ниссан) Avenir

Nissan Avenir — легковая модель, выполненная с кузовом универсал, и производившаяся японской компанией в период с 1990 по 2005 год. За это время с конвейера завода вышло два поколения авто, каждое из которых получило массу хвалебных отзывов. Кстати здесь https://motoallegro.net/ru/b-catalog/nissan/ можно приобрести запчасти для Ниссан.

В основе дебютного экземпляра легла вторая генерация Nissan Primera. Первое поколение Avenir с кузовом W10 первоначально питался от 1, 6-литрового мотора GA16DS, а также от 1, 8-литрового SR18Di. Полноприводная версия комплектовалась 2-литровой силовой установкой. Грузовая модификация, получившая имя Expert, была доступна лишь с 1, 6-литровым агрегатом. Переднеприводная машина комплектовалась четырех - ступенчатой автоматической коробкой или 5 - скоростной механической коробкой передач.

Компанию движкам, установленным в полноприводные версии, составляли пяти - скоростная «механика» и четырех - диапазонная автоматическая коробка (с постоянным подключением заднего моста). 2 - литровая турбодизельная установка была добавлена в моторный спектр несколько позже, а 1993 году. Установки, располагающие турбонаддувом, и маркируемые Salut, ставились в машины с 1995 года. Такие движки обеспечивали пиковую мощность 210 лошадиных сил. Второе поколение Автомобиль с кузовом W11 дебютировал на рынке в 1998 году.





Задняя многорычажная подвеска обеспечивала машине потрясающую устойчивость и отличную управляемость на разных дорожных поверхностях. Также следует отметить конструктивные элементы автомобилей, среди прочих – комплекс 4WD Atessa и коробку передач новой генерации – 6-скоростную механическую CVT. В целом технические характеристики во многом шагнули вперёд.

Изначально модель поставлялась с целым спектром 1, 8- и 2-литровых агрегатов, в том числе с 2-литровым турбодизельным мотором CD20ET. 1, 8-литровая установка была доступна в переднеприводных моделях и дополнялась 4-сокростными автоматическими или 5-диапазонными механическими трансмиссиями. 2-литровый движок SR20DE ставился как на версии с передним приводом, так и на версии с полным приводом. Компанию данному агрегату составляла либо 4-диапазонная «автоматика», либо вариаторная трансмиссия CVT с шестью скоростями. Дизельный движок поставлялся в сочетании с 4-скоростной автоматической коробкой передач.