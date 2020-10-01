Натяжной потолок с подсветкой: писк моды и стиля

В настоящее время популярность натяжных потолков находится на максимально высоком уровне за последнее десятилетие. Она объясняется появлением уникальных материалов, позволяющих создавать поистине невероятные по красоте многоуровневые конструкции, которые заставляют замирать сердце от восхищения. Последним писком моды и стиля считается использование светодиодной подсветки.

Описать его словами невозможно – нужно видеть своими глазами. Кликайте по ссылке https://arastak.ru/technology/natyazhnye-potolki-s-podsvetkoj. Это сайт компании, профессионально занимающейся установкой натяжных потолков на протяжении многих лет. Менеджеры расскажут подробности и ответят на профильные вопросы. Расценки не просто порадуют, а доставят истинное удовольствие.

О частном

Дизайнеры смогли полностью раскрыть свои таланты, благодаря китайским пленкам MSD, насчитывающим несколько тысяч разнообразных оттенков. Их состав по-прежнему является коммерческой тайной, но эксплуатационные характеристики просто потрясающие. Идеальное шумоподавление, высокое сопротивление теплопотерям, надежность, долговечность, полнейшая экологическая и пожарная безопасность, отсутствие запахов.

В этой связи будет достаточно заметить, что продукция MSD сертифицирована в рамках требований общемирового стандарта EN71-3. Это означает возможность использования в помещениях, в которых постоянно находятся новорожденные дети.

Вся предлагаемая номенклатура относится к премиальному классу, поэтому стоит дороже конкурентов. Специально для российского рынка производитель создал бюджетную коллекцию «Classic». Цена никак не отразилась на качестве пленки, как таковой, и ее основных технических параметров. Себестоимость снижена за счет ограниченной цветовой гаммы. Отечественный потребитель получил уникальную возможность выбирать между «премиум» и «эконом». Каждый рулон оригинальной продукции непременно проштампован.

Если читатель соберется переезжать, то всегда может воспользоваться комплексными услугами, предоставляемыми транспортной компанией «Перевозки-Переноски». Для этого достаточно всего лишь одного клика https://perper.ru.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.