Ремонт Honor в Минске

Торговая марка Honor принадлежит китайской корпорации Huawei, которая, между прочим, занимает третью строчку планетарного рейтинга по объему производства смартфонов. Под дочерним брендом она выпускает энергоэффективные модели средней ценовой категории, ориентированные на молодежную аудиторию. Стоимостная доступность обеспечивается, прежде всего, реализацией через фирменные и сторонние интернет-магазины. Принципиальной разницы между двумя параллельными модельными рядами нет. Запчасти, что называется, берут из одного ящика.

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О важном

Основной конструктивной особенностью смартфонов Honor наличие уникальных деталей, которые производятся корпорацией Huawei и не реализуются третьим лицам. Речь в частности идет о чипсетах HiSilicon. Они жестко конкурируют на рынке с продукцией Samsung, Qualcomm и Apple. Во всех рейтингах производительности гаджетов по тестам AnTuTu либо Geekbench в числе первых обязательно будут представители Honor.

Несмотря на то, что материнская компания полностью обеспечивает конвейер комплектующими элементами собственного производства, покрыть потребности вторичного рынка она не в состоянии. Какой объем сегмента «aftermarket» занимает OEM-продукция, доподлинно неизвестно. Но присутствие на нем огромного количества «копий» сомнений не вызывает. Причем, в этой нише есть еще и внутренняя градация по качеству - «Copy A» и «Copy B». Дешево, но без всяких гарантий.

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