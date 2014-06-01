Заказываем облачный сервис

Сегодня для любого предприятия, особенно ведущего активную деятельность в Мировой Сети, актуальной проблемой выступает создание облачного сервиса или приложения. В т.н. «развитых» странах облачные технологии уже давно получили значительное развитие, а в России, хотя их проникновение уже заметно, на пока ещё мы в этой сфере отстаём.
Облачные технологии (они же «cloud computing») как они есть
Отнюдь не все из даже часто бывающих в Сети граждан представляют себе, о чём же конкретно идёт речь. В первую очередь, естественно, обсуждения подлежат технологии для бизнеса, а не частных пользователей. К сегодняшнему дню отработаны 3 схемы работы с облачными вычислениями:
ПО в виде услуги. Пользователю предоставляется провайдером программный продукт, приложения, выполненные с помощью облачной инфраструктуры;
платформа в виде услуги. Потребитель получает средства развёртывания на мощностях облачной инфраструктуры приложений, покупаемых пользователем, с применением поддерживаемыми выбранным провайдером языками программирования и инструментами;
инфраструктура в виде услуги. Потребитель получает средства для работы с массивами данных, сетями и прочими базовыми вычислительными ресурсами, при помощи каковых пользователь имеет возможность развёртывания и выполнения произвольного ПО, в том числе различных ОС и приложений.
Преимущества вычислений «на облаке»
В 2020 г. рост применения всех разновидностей облачных операций увеличился в сравнении с прошлым годом втрое и достиг показателя 120 000 000 000 USD. Если бы не спад из-за пандемии показатели могли бы быть ещё более внушительными. Так что перспективы открываются весьма воодушевляющие. Тем более что кроме перспектив открываются и возможности. Ведь облачные технологии резко наращивают такие характеристики как мобильность пользователя и доступность к информации. А заодно избавляет от необходимости приобретения мощной дорогостоящей компьютерной техники, поскольку вычисления могут производиться на сравнительно слабом и относительно дешёвом устройстве, но имеющем выход в Сеть.