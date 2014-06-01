Мечты многих граждан зачастую поразительно одинаковые, большинство, утомленных суматошной жизнью в мегаполисах мечтают уехать на белом теплоходе туда, где жаркое солнце, бирюзовое море, чистый золотой песок и праздничное состояние радости, когда теплым вечером можно сидеть на балконе собственного домика и попивая местное вино наслаждаться закатом над морем. Отсутствие промышленности, красивая природа и теплый климат привлекают таких любителей благостной жизни на Кипр.

Этот остров известен нашим соотечественникам больше других уголков средиземноморского побережья. Купить квартиру на Кипре мечтают и планируют многие наши граждане, поскольку это позволяет получить разрешение на постоянное проживание, Власти острова разработали для привлечения инвесторов ряд мер. Здесь высокий уровень жизни и совсем низкий уровень преступности, киприоты быстро сориентировались на благополучное обустройство наших соотечественников и здесь дети могут ходить в русские школы.

Недвижимость от застройщика

Компания PROPERTY GALLERY всем желающим купить недвижимость на Кипре предлагает свои услуги, поскольку является лидирующим застройщиком на острове и возводит элитное жилье «под ключ». Все объекты компании отличаются высоким уровнем качества, благодаря применению современных технологий, а также уникальным дизайном помещений. Здесь используют исключительно высокого стандарта строительные материалы, чрезвычайно добросовестно относятся к работе на каждом этапе строительства, большое значение уделяют дизайну и комфорту каждого помещения.

На сайте компании можно ознакомиться с готовыми проектами компании и их стоимостью, поинтересоваться запланированными перспективами и уже строящимися объектами. Компания помимо того, что строит и продает недвижимость, предлагает и другие услуги, очень актуальные для нерезидентов страны.

Здесь можно заказать управление купленной недвижимостью, пока владельцы будут отсутствовать, да и в другое время эта услуга не помешает. Хозяева виллы или мезонета могут заказать ландшафтное обустройство и озеленение своего участка. Компания также предоставляет возможность охраны объекта, его аренды на время отсутствия владельцев и вторичную продажу в случае надобности.

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