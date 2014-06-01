В сегменте «деловая авиация» количество летательных аппаратов увеличивается с каждым годом. А это значит, что этот вид услуг активно развивается и достаточно востребован. К примеру, в США это количество составляет 280 000 единиц летательных аппаратов. Соответственно, развивается и инфраструктура этого сегмента, включая площадки обслуживания воздушных судов в частной авиации. Бизнес авиация подразумевает обязательное наличие двигателей, авионики, систем организации полетов, центры наземного обслуживания и другого оборудования.

Как правило, частные авиакомпании приобретают воздушное судно, если требуется его использование более трехсот часов в год, в противном же случае это решение непрактично. Спектр воздушных судов категории «малая авиация» В этот спектр входят самолеты весом 495 - 8600 кг, вместимость которых не превышает 10 пассажиров, вертолеты с массой в границах 495 - 4500 кг, а также беспилотные летательные аппараты до 8600 кг силы.

Сегодня на этом рынке наиболее востребованы одно-двухместные сверхлегкие самолеты и вертолеты. Это самые доступные по стоимости воздушные судна, не нуждающиеся в отдельном большом ангаре – их можно хранить даже в гараже. Популярной летательная техника малой авиации стала еще в советское время и популярность эта дошла до наших дней, когда такие машины стали представлять собой совершенные агрегаты с максимально мощными, надежными двигателями и другими составляющими. Обшивку корпуса из алюминия заменили новейшие высокотехнологичные композитные материалы.

Преимущества малой авиации сегодня Сегодня бизнес-джеты осуществляют полеты практически из всех аэропортов мира. При чем малая авиация используется кроме, как для деловых поездок, и в развлекательных целях. Одно из важных достоинств малой авиации – возможность приземления в малых аэропортах и на укороченных взлетно-посадочных полосах. Малую авиацию также можно использовать в труднодоступных местах, где не предусмотрено регулярное авиасообщение. Все полеты бизнес-джетов осуществляются из действующих аэропортов через специальные центры.

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