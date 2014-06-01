Покупаем запчасти для дробилок

ООО «Индустрия развития» - ведущий поставщик высококачественных запасных частей для дробилок. Компания предоставляем комплексные услуги для горных выработок и заводов по переработке. Вы можете перейти по ссылке и выбрать все необходимое. Она гарантирует:

рентабельные решения;

повышенную эффективность;

продукцию высочайшего качества, основанную на постоянных исследованиях и инновационных разработках

Поставляемые запасные части для дробилок производятся в соответствии с высочайшими требованиями к качеству на основе оригинальных чертежей, поэтому они чрезвычайно долговечны, а их использование позволяет существенно сэкономить. Все детали проходят тщательную проверку и строгий контроль качества.

Марганцовистая сталь высшего качества, из которой изготавливаются отливки, была разработана на основе оригинальной рецептуры стали Гадфилда, и благодаря специальным модификациям можно обеспечить непревзойденную прочность и повышенную стойкость к истиранию.

Компания предлагает широкий ассортимент запасных частей для конусных дробилок, огромный ассортимент профилей зубьев, предназначенных для щековых дробилок, а также широкий ассортимент деталей для ударных дробилок. Ассортимент предлагаемых моделей запчастей огромен, все предложения созданы таким образом, чтобы они соответствовали всем стандартам заводских производителей, а также расширены всеми нестандартными моделями для удовлетворения индивидуальных и конкретных требований клиентов.

Конусные дробилки

ООО «Индустрия развития» является экспертом на рынке конусных дробилок, предлагая широкий и разнообразный ассортимент запчастей, доступных для немедленной отправки. Стремление поддерживать высокий уровень запасов позволяет минимизировать простои и время ожидания товаров. От самой маленькой прокладки до редуктора или втулки из бронзы – предоставляется все необходимое для обеспечения непрерывности производства.

Щековые дробилки

Ассортимент щековых дробилок не имеет себе равных. В предложении компании есть клинья, боковые пластины, расширительные пластины, станины дробилки, главные валы, подшипники, а также механические компоненты, такие как подшипники, валы, ролики и многие другие.

Ударные дробилки

ООО «Индустрия развития» поставляет детали премиум-класса для популярных ударных дробилок с горизонтальным и вертикальным валом. В наличии молотки, ударные пластины, роторы в сборе, валы, подшипники и многое другое, а также абразивные элементы, включая молотки.

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