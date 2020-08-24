Устанавливаем деревянные окна со стеклопакетом

Несмотря на то,что пластиковые окна не теряют и по сей день своей популярности, деревянные со стеклопакетом пользуются все большим покупательским спросом. Они изготавливаются из природного материала, поэтому совершенно не токсичные и экологически безопасные, благодаря пористости древесины обладают естественной вентиляцией, хорошей звуко и теплоизоляцией. К тому же такие окна долговечны в использовании и при необходимости легко реставрируются, а из- за своего солидного внешнего вида смотрятся очень респектабельно.

Деревянные окна бывают разных форм - в виде треугольника, многоугольника, трапециевидные, (способны подчеркнуть оригинальность архитектуры здания), арочные, овальные, круглые (возрожденная классика, подходят для коттеджа либо современного загородного дома), сложные стрельчатые(подходит, как вариант арки) и естественно, стандартные (с одной, двумя створками,с алюминиевыми накладками для защиты от агрессивных атмосферных факторов, со стандартными двухкамерными и функциональными стеклопакетами)

Изготавливаются деревянные рамы на собственном производстве компании "Евроокна" города Москва., которая вот уже 14 раз является победителем известной премии "Золотое окно". Для их изготовления используется такая древесина, как сосна (обладает многими положительными качествами , так как она гибкая и податливая, имеет хорошую воздухопроницаемость, долговечна), лиственница (неприхотлива в обслуживании, по плотности может конкурировать даже с дубом, устойчива к перепадам внешних температур), дуб (извечная классика, которая всегда будет модной и востребованной, подчеркнет достаток и хороший вкус своего хозяина)

Единственным недостатком этих изделий является их более высокая стоимость

Вся продукция снабжена европейской фурнитурой премиум класса MACO, что позволяет полностью исключить любой сквозняк, а все конструкции выдерживают около 50 000 открываний.

Остекление балкона (с учетом особенностей помещения, и пожеланиями клиента по теплоизоляции и функциональности) - еще одна услуга, которую выполняют сотрудники компании.. Что очень приятно - оформить заказ можно со скидкой в 50%. Вся фурнитура (откидно - поворотная) абсолютно безопасная.

Более полная информация о компании, о ее работе, стоимости услуг указана на сайте.

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