Пятна, полосы, трещины, «битые» пиксели, отсутствие адекватной реакции при включении смартфона, а также некорректные отзывы тачскрина на прикосновения говорят о том, что дисплейный модуль поврежден. Если справиться с проблемой программным или малоинвазивным методом нельзя, тогда остается только полная замена. Она позволит избежать последующей поломки высокочувствительных элементов, взаимодействующих с повреждённым экраном.

Дисплей Samsung Galaxy J7 2017 рекомендуется приобретать у проверенных поставщиков, поскольку на рынке в изобилии присутствуют дешевые китайские копии, которые по своим техническим характеристикам не соответствуют требованиям производителя. Оригинальные модули высокочувствительны, обладают идеальной контрастностью, цветовой гаммой и яркостью. В транспортном положении они надежно упакованы, закрыты защитными пленками, предохраняющими от повреждений. Такие детали могут устанавливаться без дополнительной обработки.

О частном

Справедливости ради следует отметить, что китайцы научились делать очень приличные копии. Они дешевле оригинальной продукции, в основном, за счет более скромных технических характеристик. Если внимательно присмотреться, то качество изображений будет несколько хуже. Ключевое слово в данном случае «несколько». Назвать его «отвратительным», безусловно, нельзя.

Еще одной отличительной чертой является отсутствие олеофобного покрытия. Производители дисплейных модулей, очевидно, не видят смысла в его нанесение на копии либо просто не владеют технологией. Наличие определяется очень просто: нужно провести обыкновенным толстым маркером по стеклу. В оригинальной модели след свернется в капельки, а в «заменителе» - останется, как есть.

Если целевой покупатель не видит особого смысла ни в наличии олеофобного покрытия, ни в максимальных параметрах яркости и четкости, то может существенно сэкономить. Оригинальный модуль не будет дешевым по определению. В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть приобретение его по частям. То есть, заменить только тот составной элемент, который вышел из строя.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.