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      • Дисплей Samsung Galaxy J7 2017

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: 22-08-2020, 12:52
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      Пятна, полосы, трещины, «битые» пиксели, отсутствие адекватной реакции при включении смартфона, а также некорректные отзывы тачскрина на прикосновения говорят о том, что дисплейный модуль поврежден. Если справиться с проблемой программным или малоинвазивным методом нельзя, тогда остается только полная замена. Она позволит избежать последующей поломки высокочувствительных элементов, взаимодействующих с повреждённым экраном.

      Дисплей Samsung Galaxy J7 2017 рекомендуется приобретать у проверенных поставщиков, поскольку на рынке в изобилии присутствуют дешевые китайские копии, которые по своим техническим характеристикам не соответствуют требованиям производителя. Оригинальные модули высокочувствительны, обладают идеальной контрастностью, цветовой гаммой и яркостью. В транспортном положении они надежно упакованы, закрыты защитными пленками, предохраняющими от повреждений. Такие детали могут устанавливаться без дополнительной обработки.

      О частном

      Справедливости ради следует отметить, что китайцы научились делать очень приличные копии. Они дешевле оригинальной продукции, в основном, за счет более скромных технических характеристик. Если внимательно присмотреться, то качество изображений будет несколько хуже. Ключевое слово в данном случае «несколько». Назвать его «отвратительным», безусловно, нельзя.

      Еще одной отличительной чертой является отсутствие олеофобного покрытия. Производители дисплейных модулей, очевидно, не видят смысла в его нанесение на копии либо просто не владеют технологией. Наличие определяется очень просто: нужно провести обыкновенным толстым маркером по стеклу. В оригинальной модели след свернется в капельки, а в «заменителе» - останется, как есть.

      Если целевой покупатель не видит особого смысла ни в наличии олеофобного покрытия, ни в максимальных параметрах яркости и четкости, то может существенно сэкономить. Оригинальный модуль не будет дешевым по определению. В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть приобретение его по частям. То есть, заменить только тот составной элемент, который вышел из строя.



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