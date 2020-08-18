Хотите приобрести кондиционер Liebert Hiross?

Действительно качественное оборудование сегодня является востребованным среди огромного количества покупателей. Конечно, стоить оно может недешево, однако отличное качество «все спишет», как говорится. Необходимо только знать, где купить качественные товары. А поможет в этом, к примеру, сайт tecl.ru. Представленный там ассортимент товаров просто огромен.

Почему многие отдают предпочтение как раз Liebert Hiross? Потому что данные охладительные системы очень технологичны и автономны. Они работают стабильно целый год без перерывов. Любое такое оборудование – это особый шкаф, где находится немало комплектующих отличного качества. Да и про охлаждающий контур не будем забывать (он двойной).

Делаем выбор в пользу качественных сплит-систем

Оборудование, которое предлагается, относится к тем устройствам, что выделяются повышенной надежностью. Приобретенная продукция способна охладить промышленное оборудование. А вот плотность тепловыделения действительно велика.

Подача воздуха (холодного) происходит снизу, отсос горячих воздушных масс происходит прямо под потолком. Купленное устройство выделяется своей конструкцией. Благодаря последней нагретый воздух почти не будет смешиваться с холодным. Следовательно, холодопроизводительность существенно улучшится.

Установку выполнять будем?

Качественный прецизионный кондиционер можно монтировать на пол/стену. Установка возможна на разных объектах, однако у них есть нечто общее – это необходимость в жестком контроле влажности, температуры. Где же выполняются монтажные работы?

Лаборатории Там, где находится сетевое оборудование Маленькие серверные помещения

Этот список можно дополнить data-центрами и разными метрологическими помещениями. И не будем забывать о бумажном либо табачном производстве, к примеру, о текстильной продукции.

У действительно надежных сплит-систем, что относятся к этой серии, имеется несколько важных опций. Монтаж внешних/внутренних блоков может быть выполнен по определенной схеме размещения.

Преимущества, которые вы получаете

Качественные климатические установки, активно используемые в промышленности, стоят не слишком дорого. Вот почему мелкие поломки все же бывают. Правда, официальный дистрибьютор может максимально быстро все отремонтировать. А при необходимости замена выполняется.

Советуем приобретать кондиционер там, где предлагается доставка, установка и обслуживание.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.