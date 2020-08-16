Поговорим о фалеристике

Знаете ли вы, что такое фалеристика? Оказывается, это увлекательное хобби, которое заключается в коллекционировании значков, нагрудных знаков, медалей и др. Какие-то значки можно купить у коллекционеров, как правило это старый изделия с историей.
Наряду со старыми значками, для коллекционирования можно купить абсолютно новые значки, которые производятся компанией «Джин». Кстати, с ассортиментом продукции этой компании можно ознакомиться вот тут https://djin-s.ru/. На этом же сайте можно заказать выпуск любых значков как обычных, так и коллекционных. Итак, какие значки принято коллекционировать?
Разновидности и описание
Нагрудные знаки или, как принято их называть, значки, могут быть:
Памятными, то есть приуроченными к той или иной дате или событию;
Знаками отличия – выдаются в честь какого-либо достижения или отличия, например по факту окончания учебного заведения или совершения спортивного рекорда;
Должностными знаками – выдаются представителям каких-либо организаций, партий и сообществ для того, чтобы показать принадлежность человека к этой группе лиц.
По способу изготовления различаются значки:
Литые – основание изделия отливается из металла, например из латуни;
Травленные – из того или иного металла нарезаются пластины по форме изделия и уже непосредственно на пластине посредством кислот вытравливается необходимый орнамент;
Штампованные – из листового металла пуансоном вырезается пластина с необходимым контуром, а прессом выдавливается рельеф;
Штампованные из жести – самый недорогой тип значков распространяется в ходе тех или иных рекламных мероприятий.
По способу нанесения изображения различаются значки:
Заливные – на металлическую пластину наносится изображение краской, а затем поверхность заливается толстым слоем прозрачного лака.
Крашенные эмалью – эмаль наносится внутрь контура, за счет чего получается рисунок.
С напечатанным изображением – недорогие значки, отштампованные из жести, не разрисовываются вручную, так как изображение наносится на принтере или с помощью специального тампона.
Разумеется, это только краткий перечень значков, но уследит вы займетесь их коллекционированием, вы наверняка узнаете больше информации.