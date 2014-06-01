Очень широко сварочные инверторы и полуавтоматы представлены в каталоге интернет-магазина торговой компании BELSVAMO. Среди них есть бытовое, полупрофессиональное и профессиональное оборудование, предназначенное для выполнения самых разных практических задач. Каждый целевой посетитель гарантированно подберет для себя оптимальную модель. Если с принятием окончательного решения возникнут какие-то сложности, то не стесняйтесь обращаться за консультациями к квалифицированным менеджерам. Удобные формы расчета. Доставка по Беларуси. Удачных покупок!

О частном

Профессионалов уже не удивляет, что приглянувшийся им сварочный полуавтомат, обладает, так называемым, «синергетическим управлением». Речь идет о микроконтроллерах, которые автоматически перенастраивают оборудование на наиболее оптимальный режим работы в зависимости от следующих характеристик:

- марки рабочего металла

- материала и толщины используемых электродов

- разновидности газа, создающего защитную среду

- скорости движения проволоки и других.

Функционирование синергетики часто сравнивают с механизмом хронометра. Как только один из вышеперечисленных параметров изменяется, то незамедлительно корректируются остальные настройки. Пользователи при необходимости всегда могут подстроить агрегат вручную.

Таким образом, мы имеем дело не с простым сварочным полуавтоматом, а ультрасовременным оборудованием с «искусственным интеллектом», который сам знает, как лучше варить тот либо иной металл. Это идеальный вариант для бытового уровня, когда сварщик не имеет профессиональных знаний и практического опыта, а руководствуется только желанием всё делать своими руками. В данном случае вероятность ошибочных действий находится на уровне математической погрешности.

Синергетические сварочные полуавтоматы относительно стандартных моделей обладают следующим преимуществами:

- они просты в использовании

- позволяют оперативно справиться с самыми сложными задачами

- сохраняют в памяти самые востребованные рабочие программы.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.