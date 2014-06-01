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      • Монтируем технические средства охраны

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 13:00
      (голосов: 0)

      Вопросам безопасности людей и сохранности материальных ценностей в наше время уделяется серьёзнейшее внимание. И если на второстепенных участках решение данных проблем ещё поручается персоналу, то всё больший акцент делается, особенно на важнейших направлениях, на технических средствах охраны (ТСО).

      Современные технические средства безопасности

      Современное оборудование и аппаратура подобного профиля весьма разнообразны и по назначению и по используемым физическим принципам. Убедиться в этом легко, познакомившись с каталогом работающей в Новосибирске частной охранной организации (ЧОО) «Проф-Безопасность». Каталог доступен по адресу https://sistema-prof.ru/services/tekhnicheskie-sredstva-okhrany/. Причём не следует думать, что такая техника нацелена только на предотвращение проникновения на оснащённый ею объект. Возможности подобного оборудования гораздо шире.

      В числе используемых сегодня ТСО находятся:

      • системы сигнализации ( пожарной и охранной);
      • аппаратура видеонаблюдения;
      • СОУЭ (система, ответственная за оповещение персонала о пожаре и управления последующей его эвакуацией);
      • СКУД (система, отвечающая за контроль и управление доступом на объект);
      • домофоны;
      • видеодомофоны;
      • автоматические ворота;
      • автоматические шлагбаумы и пр.

      Как понятно из наименования всех типов оборудования, его назначением входит обеспечение всех без исключения аспектов безопасности, как людей, находящихся на объекте, так и ценного имущества. Подчеркнём – безопасности от любых угроз – криминальных проявлений, аварий, стихийных бедствий и т.п.

      Применение ТСО позволяет максимально исключить из систем безопасности пресловутый «человеческий» фактор и тем самым снизить вероятность причинения охраняемому объекту какого-либо ущерба.

      Где найти ТСО?

      Работающим в Новосибирске организациям и проживающим там гражданам за помощью в решении подобных проблем необходимо обращаться в уже упоминавшуюся выше ЧОО «Проф-Безопасность». Разработка, установка, наладка и обслуживание подобной аппаратуры много лет является одним из направлений её профильной деятельности.



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