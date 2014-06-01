Монтируем технические средства охраны

Вопросам безопасности людей и сохранности материальных ценностей в наше время уделяется серьёзнейшее внимание. И если на второстепенных участках решение данных проблем ещё поручается персоналу, то всё больший акцент делается, особенно на важнейших направлениях, на технических средствах охраны (ТСО).

Современные технические средства безопасности

Современное оборудование и аппаратура подобного профиля весьма разнообразны и по назначению и по используемым физическим принципам. Убедиться в этом легко, познакомившись с каталогом работающей в Новосибирске частной охранной организации (ЧОО) «Проф-Безопасность». Каталог доступен по адресу https://sistema-prof.ru/services/tekhnicheskie-sredstva-okhrany/. Причём не следует думать, что такая техника нацелена только на предотвращение проникновения на оснащённый ею объект. Возможности подобного оборудования гораздо шире.

В числе используемых сегодня ТСО находятся:

системы сигнализации ( пожарной и охранной);

аппаратура видеонаблюдения;

СОУЭ (система, ответственная за оповещение персонала о пожаре и управления последующей его эвакуацией);

СКУД (система, отвечающая за контроль и управление доступом на объект);

домофоны;

видеодомофоны;

автоматические ворота;

автоматические шлагбаумы и пр.

Как понятно из наименования всех типов оборудования, его назначением входит обеспечение всех без исключения аспектов безопасности, как людей, находящихся на объекте, так и ценного имущества. Подчеркнём – безопасности от любых угроз – криминальных проявлений, аварий, стихийных бедствий и т.п.

Применение ТСО позволяет максимально исключить из систем безопасности пресловутый «человеческий» фактор и тем самым снизить вероятность причинения охраняемому объекту какого-либо ущерба.

Где найти ТСО?

Работающим в Новосибирске организациям и проживающим там гражданам за помощью в решении подобных проблем необходимо обращаться в уже упоминавшуюся выше ЧОО «Проф-Безопасность». Разработка, установка, наладка и обслуживание подобной аппаратуры много лет является одним из направлений её профильной деятельности.

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