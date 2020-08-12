Что полезно знать про керамический кирпич

Одним из самых популярных строительных материалов традиционно продолжает оставаться кирпич, особый интерес представляет его керамическая разновидность, приобрести которую можно на сайте хорошего интернет-магазина «Строй шанс» - https://stroyshans.ru/catalog/kirpich/st-belyy/
Это самостоятельная разновидность кирпича, которая производится из глины, путём обжига при весьма высокой температуре (около одной тысячи градусов). Внешне он очень похож на другую разновидность этого стройматериала – силикатный кирпич, однако, кроме внешнего вида, он имеется с ними мало чего общего.
У керамического кирпича существуют следующие разновидности:
Традиционно, керамический кирпич имеет красный оттенок, за что его в народе и прозвали «красный», впрочем, современные производители научились обходить это ограничение обусловленное природным сырьём и сегодня предлагают на выбор покупателей массу других оттенков.
Керамический кирпич можно смело назвать универсальным материалом. Он одинаково хорошо подходит как для сооружения крепких и надёжных стен, так и для отделки интерьера или облицовки здания.
Подобная универсальность, обусловленная его отличными характеристиками, к числу которых относится: