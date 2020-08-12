Что полезно знать про керамический кирпич

Одним из самых популярных строительных материалов традиционно продолжает оставаться кирпич, особый интерес представляет его керамическая разновидность, приобрести которую можно на сайте хорошего интернет-магазина «Строй шанс» - https://stroyshans.ru/catalog/kirpich/st-belyy/

Что такое керамический кирпич?

Это самостоятельная разновидность кирпича, которая производится из глины, путём обжига при весьма высокой температуре (около одной тысячи градусов). Внешне он очень похож на другую разновидность этого стройматериала – силикатный кирпич, однако, кроме внешнего вида, он имеется с ними мало чего общего.

У керамического кирпича существуют следующие разновидности:

Полнотелый – самый популярный вариант при строительстве различного рода зданий

Пустотелый – более экономичный вариант, который позволяет сэкономить там, где не требуется особая прочность конструкции

Лицевой – также известен как «облицовочный», включает в себя несколько разновидностей

Печной – жаростойкий вариант который может выдерживать воздействие сильных температур

Традиционно, керамический кирпич имеет красный оттенок, за что его в народе и прозвали «красный», впрочем, современные производители научились обходить это ограничение обусловленное природным сырьём и сегодня предлагают на выбор покупателей массу других оттенков.

Область применения

Керамический кирпич можно смело назвать универсальным материалом. Он одинаково хорошо подходит как для сооружения крепких и надёжных стен, так и для отделки интерьера или облицовки здания.

Подобная универсальность, обусловленная его отличными характеристиками, к числу которых относится:

Прочность и долговечность – дом построенный из него легко может простоять больше ста лет

Экологичность – в его основе лежит экологически чистый материал – глина

Устойчивость – керамический кирпич крайне устойчив к атмосферным явлениям а также перепадам температуры

Огнестойкость и морозостойкость – этот материал одинаково хорошо противостоит как огню, так и холоду

Теплоизоляция – в комбинации с утеплителем обеспечивает прекрасную теплоизоляцию

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