Самонесущие изолированные провода

Сложная конструкция самонесущих изолированных проводов, состоящих из токопроводящих жил и нулевых проводников, обеспечивает их уникальные эксплуатационные свойства, благодаря которым расходы на обслуживание воздушных линий минимизируются до 20% от первоначальных значений. Так называемый СИП кабель надежен и пожаробезопасен. Он полностью исключает возможность незаконных подключений и хищений электроэнергии, а также короткие замыкания и обрывы вследствие налипания снега, который на нем попросту не удерживается.

Кроме этого, его применение существенно упрощает построение воздушных линий электропередач с возможными отводами и ответвлениями. Отпадает необходимость в привлечении тяжелой техники и использовании изоляторов. Специальная арматура обеспечивает настолько надежное закрепление кабеля на столбе, что вероятность обрыва от падающих веток с близлежащих деревьев практически сводится на нет.

Кроме этого, можно говорить о существенной экономии электроэнергии. Точнее, о ее сохранности. Реактивное сопротивление самонесущего провода втрое ниже, чем у классических модификаций «АС» и «А».

О важном

СИП-кабели существуют в различных модификациях, каждая из которых соответствует конкретным условиям эксплуатации энергосистемы. Различают следующие виды:

- с оголенными либо изолированными нулевыми жилами в изоляции из сшитого или термопластичного полиэтилена

- со стальными сердечниками в едином сечении. Используются для обустройства ЛЭП менее 35кВ

- только с фазными проводами без несущих сердечников. Применяются для отводов и построения систем освещения.

При выборе необходимой модификации принимают во внимание особенности коррозионных процессов, равномерность распределения весовых нагрузок, интервалы между опорами. Повторимся, монтаж данных кабельных систем максимально упрощен. Допускаются работы без обесточивания линий, а также параллельная прокладка цепей другого типа.

Основным недостатком самонесущих проводов является их относительно высокая стоимость. Они намного дороже изолированных модификаций «АС» и «А».

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.