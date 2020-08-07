Германия vs Чехии. В какой стране лучше получить образование?

Еще 10 лет назад обучение заграницей было трудноосуществимой мечтой, сегодня можно с легкостью осуществить ее. Будь то страны Европы, либо Америка. Прежде всего необходимо определиться не только с выбором учебного заведения и профессии, но и реально оценить свои шансы на дальнейшие проживание в стране, получение гражданства и возможность трудоустройства. Стоит взвесить все за и против, чтобы ваш выбор был осознанным. Обучение за рубежом - это ваш шанс добиться успеха!

Предположим, вы делаете выбор между Чехией и Германией.

- Решено, еду в Германию! - скажите Вы.

- Почему?

- Что тут думать! Это стабильная страна, с высоким уровнем жизни и бесплатным образованием. К тому же именно немцы производят "мерседесы" и "ауди"...

Германия - это действительная перспективная страна Западной Европы с развивающейся экономикой. В рейтинге экономически развитых стран занимает почетное третье место.

А также на втором месте по доле участия в мировой торговле. В наши дни Германия по праву считается государством с высоким уровней заработной платы, в стране хорошо развита социальная сфера оказания услуг и в целом высоким уровнем благосостояния среди населения. Основу немецкой процветающей экономики составляет промышленность. Немецкие автомобильные бренды известны во всем мире.

У всех этих плюсов есть одно "но" - эти блага хороши для немцев.

Для вас критериями выбора страны должны стать не только экономические факторы, но и трудности освоения иностранного языка, сложности с визой, адаптация в чужой стране, возможность установления прав на равных и возможности работать, ну и конечно перспективы после окончания образования. Многие студенты приезжают учиться за границу с целью остаться в этой стране и построить успешную карьеру. Чтобы воплотить все свои мечты о стабильной работе и высоком уровне жизни.

Имеете ли вы какие-либо сведения о Германии, кроме того, что это чуть ли не самая экономически развитая страна мира и где среднестатистическая зарплата составляет примерно 2,200 евро в месяц?

Продумайте всю нюансы, сможете ли вы устроить в новой стране комфортный быт, найти друзей и совмещать учебу с работой?

Много ли немецких слов вы знаете, кроме фразы "Данке шён"?

Хватит ли у вас сил и денег на изучение иностранного языка?

Между прочим, Германия за последние несколько лет увеличила квоты для иностранных студентов. Если раньше это было 5% от всего количества, то теперь 10%. Это наводит на мысли, что Германия заинтересована в увеличении количества студентов-иностранцев, которые по окончании вузов смогут стать высококвалифицированными специалистами и найти подходящую работу в стране.

Потому как с 1 января 2005 года был принят новый закон по поводу иммигрантов, согласно которому студенты, получившие диплом об окончании образования в Германии, имеют возможность в течении года проживать в стране и найти работу.

Однако, если посмотреть на ситуацию под другим углом, то получение визы оказывается не таким уж легким процессом. Возможно причина кроется в нежелании видеть среди студентов выпускников из Украины (и других стран СНГ) , а может просто чиновники из посольства не в курсе о новом законе про повышение квот и привлечение студентов из других стран.

При получении немецкой визы будьте готовы, что посольства потребует предъявить дорожные чеки на сумму 7.716 тыс. евро. Несмотря на то, что Вы едете на обучающие курсы, с Вами буду проводить собеседование на немецком языке (бывают редкие исключения). Вам нужно будет написать мотивирующее письмо о том, для чего вам так необходимо учиться именно в Германии, и в случае, если ваше письмо не впечатлил приемную комиссию, то ждите возврата вашего письма с просьбой более подробно обосновать причины - "Почему вы сделали выбор в пользу Германии? Неужели в Украине нет достойны вузов?".

Это еще не все. Даже, если все будет хорошо, Вам могут задать еще дополнительные вопросы по поводу желаемой специальности, которую вы намерены изучать в вузах Германии, например: "Что вы можете рассказать о строении мозга человека?".

Известны случаи, когда студенты, не особо зная язык, но с желанием жить в Германии, слепо шли к своей цели. В результате чудом смогли добраться в страну. Даже получили визу. По истечении 3 месяцев средства закончились и пришлось вернуться домой...

Поговорим теперь о Чехии!

- Нет-нет, вы что, эта страна известна своими соцлагерями в прошлом! И вообще не сильно отличается от нашей...

- Откуда у вас такие познания?

- Я ни разу не был в Чехии, но имею четкие представления о ней, вряд ли я добьюсь успеха там!

Такое мы слышим часто. Разберем вкратце особенности Чехии:

При поступлении в чешский вуз от вас потребуется только аттестат о среднем образовании. Наши языки очень схожи, так как оба имеют славянские корни, и поэтому чешский быстро изучается. Чешский менталитет во многом близок к нашему. Визовая политика очень лояльная. Дипломы с европейским уровнем.

1 мая 2004 года Чехия присоединилась к странам ЕС, а вместе с тем и вырос уровень жизни, приближенный к европейским стандартам.

Чехия - страна с быстрорастущей экономикой. Средняя чешская зарплата - 650 евро, а средняя пенсия - 300 евро.

Согласно аналитическим исследованиям Чехия входит в десятку стран с наиболее благоприятных для иностранных инвестиций. Чехия очень привлекательна для финансовых вложений и бизнеса. В сравнении с другими станами Евросоюза, здесь в более быстрых темпах увеличивается число миллионеров. За последние несколько лет заметно улучшился сервис и качество оказания социальных услуг, продолжает расти инфраструктура. Не только в Праге, но и в провинции были построены спортивные и культурные объекты, развлекательные центры. Также значительно выросли заработки среди населения.

С марта 2007 страна подписала Шенгенский договор, что означает безвизовый режим по всей Европе.

В целях привлечения квалифицированных специалистов, политики Чехии планирует предоставлять ПМЖ для всех иностранных выпускников вузов, вне зависимости от гражданства. Что позволит выпускникам чешских вузов получить право на предоставление постоянного места жительства.

Согласно новой программе, все выпускникам заставшим нововведение не требуется опыт работы по специальности для получения ПМЖ, требуется всего лишь поступить в чешский вуз и успешно окончить образование.

Выделим три главные причины для получения образования в Чехии:

чешские вузы славятся традициями и качественной программой; бесплатное образование во всех вузах; учеба в чешском вузе открывает возможность для получения ПМЖ в Чехии.

Можно и дальше продолжить обзор плюсов и минусов обучения в других зарубежных странах: США, Канада и Новая Зеландия...

Выбор только за Вами!

Помните о необходимости учета всех За и Против, своего потенциала и будущих перспектив.

Трезво оцените свои шансы. Проанализируйте всю ситуацию. Принимайте решение самостоятельно.

Помните, что порой длинный путь - самый верный путь.

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