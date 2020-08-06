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      • Как организовать похороны

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: 6-08-2020, 18:23
      (голосов: 0)

      Рано или поздно, все люди сталкиваются с необходимостью организации похорон родных или близких. Мы не станем рассказывать о том, какое это горе и как от этого трудно оправиться, ибо это всем известные факты. Мы просто дадим более или менее действенные рекомендации о том, как организовать это мероприятие проще и дешевле.

      Обращайтесь за помощью к профессионалам

      Организация похорон — это многоэтапное мероприятие, которое отнимает много времени сил и, кроме того, немало денег. Именно поэтому предпочтительно заказать эту услугу в специализированных организациях, где вы заплатите ту же сумму денег, сколько бы потратили сами, но сэкономите время и силы.

      Смерть родных и близких — это то событие, которое требует мобилизации спокойствия и волевого усилия, а потому поберегите свое время и силы, они вам пригодятся. Для профессиональной организации похорон рекомендуем пройти по этому адресу https://уфапс.рф. Это официальный сайт уфимской похоронной службы и именно тут вам окажут качественную профессиональную помощь.

      Что включает в себя организация похорон

      В том случае, если решите заниматься организацией похорон сами, вам придется:

      • Собрать документы, удостоверяющие смерть и дающие право на получение места на кладбище;
      • Договориться в морге о подготовке тела и параллельно с этим заказать гроб;
      • Заказать отпевание или аналогичные услуги в соответствии с вероисповеданием умершего;
      • Заказать специализированный транспорт с учетом того сколько человек будет приглашено на мероприятие;
      • Заказать поминальный банкет в одном из кафе, ресторанов и прочих заведений общепита;
      • Позаботиться о установке надгробия и кладбищенской ограды.

      Заметьте, этим всем придется заниматься человеку, скорбящему об умершем. То есть, все эти проблемы придется решать человеку, которому, если подумать, самому может потребоваться помощь психолога. И вот именно поэтому мы рекомендуем обращаться к специалистам.

      Самая простая и качественная организация похорон

      Обращаясь в уфимскую похоронную службу, проще всего заказать организацию похорон под ключ. Это сравнительно новая услуга, заказав которую родственникам умершего вообще ни о чем не придется беспокоиться, так как абсолютно все сделают специалисты.



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