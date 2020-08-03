Особенности цокольного сайдинга

Собственники недвижимости всегда хотят, чтобы экстерьер их дома был красив и уникален. Ведь дизайн фасада о многом говорит. Выбирая материал для облицовки строения, кроме красоты, уделяется ещё много внимания и эксплуатационным характеристикам стройматериала. Всегда хочется, чтобы фасад дома, не было необходимости ремонтировать длительное время.

На строительном рынке представлено много разнообразных вариантов фасадного отделочного материала, но среди этого разнообразия, особенно выделяется сайдинг цокольный. Этот материал предлагают многие строительные магазины и среди них, популярный интернет-магазин Dom-Sidinga.

Что характерно для цокольного сайдинга

Это очень эффективный материал для защиты строений от влаги и возможных других повреждений. Чтобы улучшить его эксплуатационные характеристики, его основа делается из полипропилена.

Эти изделия выпускают сериями, в составе материала имеются специальные химические добавки, которые влияют на многие его свойства. Ещё полезно знать:

Эта продукция представлена в широкой цветовой гамме

Размер панелей можно встретить разный, он зависит от производителей

Одна серия включает в себя несколько видов сайдинга, причем их количество определённое

Эти изделия ударопрочные, им не страшны удары

Какого типа он бывает?

Все зависит от того, какое сырье было использовано на его изготовление. Каждый из видов имеет свои положительные стороны и некоторые недостатки. Он может быть:

металлическим или акриловым

виниловым или фиброцементным

Виниловый сайдинг «Docke»

Один из самых популярных в России. Выпускает его российский производитель, но продукция производится под немецкой торговой маркой. Отличаются эти изделия очень высоким качеством.

Продукцию этого вида можно встретить на всех континентах. Престижные строительные магазины, обязательно имеют её в своём ассортименте.

Панели из этого сайдинга представлены в вертикальном варианте или горизонтальном. Второму варианту покупатели обычно отдают предпочтение.

Высококачественный поливинилхлорид – это материал, входящий в его состав, как основной. К дополнительным веществам, обеспечивающим ему улучшенные свойства, относятся некоторые другие вещества.

Приобрести качественную продукцию можно в интернет-магазине Dom-Sidinga, дополнительная информация на сайте компании - www.dom-sidinga.ru

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