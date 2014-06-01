Мир состоит из ароматов, которые могут нравиться людям, а могут вызывать неприятие, однако запах свежеиспеченного хлеба и сваренного кофе не оставляют никого равнодушным, каждому сразу хочется отломить хрустящую горбушку и глотнуть обжигающего напитка. Поэтому так популярны у граждан многочисленные стационарные и передвижные кофейни, от которых исходит волшебный аромат, заставляющий забыть, куда шел.

Ведь кофе – один из самых почитаемых напитков в мире, его пьют в огромных дозах, особенно в странах, где эта традиция держится не одно столетие. Варить такое количество кофе вручную в турке довольно трудоемкое занятие.

Появление кофемашин значительно облегчило процедуру приготовления этого напитка в ресторанах и барах, поскольку умная машина все сделает сама, достаточно лишь засыпать зерна кофе и налить воду. Другое дело, что разнообразие таких аппаратов зачастую озадачивает владельцев данного бизнеса, поскольку специализированное оборудование отнюдь не дешево и у покупателя к нему имеются определенные требования в надежности, высокой производительности, эффективности и длительном сроке эксплуатации.

Уникальные кофемашины Nuova Simonelli

Купить кофемашину Nuova Simonelli многие предприниматели решаются после ознакомления с продукцией этой итальянской компании, заслуженно имеющей статус элитного производителя кофемашин для приготовления напитков премиум - класса из кофейных зерен. Свою популярность эти аппараты получили благодаря вкусному, терпкому, ароматному кофе, полученного независимо от модели машин, поскольку сочетание традиций и современных инноваций позволяют производителю предлагать рынку уникальные устройства высокого класса.

Многочисленность моделей в различных сериях рассчитаны буквально на все случаи их использования, поэтому покупатели должны ориентироваться на необходимый уровень проходимости своего заведения и количество приготовленного кофе. Специалисты компании “Chef Point”, которая поставляет профессиональное оборудование, высокого качества предприятиям общепита помогут подобрать наиболее подходящую модель кофемашины под условия заказчика, чтобы его заведение смогло завоевать благосклонность кофеманов и приносить существенный доход владельцу.

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