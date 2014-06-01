Почему так любят Крым?

Лето самая любимая пора года многих людей. Все мы живем в ожидании тепла, чтобы можно было рвануть к морю. Именно морской отдых предпочитает большинство людей. Самым распространенным местом среди отдыхающих является Крым. Полуостров выходит к Черному морю, которое в свою очередь является чистым, теплым и лечебным. Сезон в Крыму начинается с апреля, и длиться до октября, балуя своих гостей теплотой и красотой просторов. Приехав сюда летом, вы застанете обилие фруктов, теплую морскую воду и комфортную мягкую погоду.

Касательно курортных городов, то чаще всего туристы едут на отдых в Ялту, Феодосию, Севастополь, Судак, Алушта, Евпатория и другие. Отдых в Феодосии славиться своими историческими ценностями и чистейшими пляжами. Город начал свою историю еще более 25-ти столетий назад, поэтому тут легко сложите увлекательные экскурсионные маршруты. Если вы любите проводить время у воды, то здесь вам точно понравятся местные пляжи. Они тут и песчаные и галечные, мелкоракушечные и чаще всего находятся в пешей доступности. Особенно тут понравятся семьям с детками, которые хотят насладиться водными процедурами, солнцем и теплым песком. Вечером вас ждут уютные парки, набережная с тематическими кафе, аттракционы, и обязательно посетите главную достопримечательность – Генуэзскую крепость и картинную галерею Айвазовского. Заказать номера вы можете по ссылке https://feo.citysn.com/, здесь найдете много хороших вариантов со всеми удобствами.

Отдых в Крыму считается лечебным, здесь вы можете принять полезные грязевые ванны, также морской воздух является целебным и очень подходит для аллергиков и астматиков. В тридцати километрах от Феодосии находиться Старый Крым, где была первая столица крымских ханов. Там вы найдете множество музеев, парков с уникальным ландшафтом, дворцов, крепостей других уникальных мест архитектуры. Молодежь выбирает отдых в Ялте и Алуште, там происходит много ярких фестивалей, тематических дискотек, экстримальные и другие виды развлечений. Еще одним из важных центров Крыма является город-герой Севастополь. Приехав сюда, вы почувствуете настоящий дух и историю города: целый город-музей Херсонес, Балаклава и многое другое навсегда впечатлит вас.

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