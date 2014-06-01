Перевести груз из Украины в Англию

Грузоперевозки сегодня необычайно востребованы. Эта услуга пользуется спросом как у частных, так и у юридических лиц. Ведь доставить тот же товар самостоятельно будет непросто, особенно тяжело даётся оформление груза на границе. Но компания- перевозчик TBN Company доказала, что даже доставка в англию грузов будет совершенно несложная, особенно, когда за дело берутся специалисты.

Компания TBN Company уже долгое работает в сфере перевозок. В её штате только высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы, поэтому и у компании немало всевозможных связей.

Компания берёт на себя не только грузоперевозки (в том числе и мультимодальные) с соблюдением всех правил и норм, но ещё и гарантирует сохранность груза. Кроме этого, специалисты берут на себя все заботы связанные с таможенным оформлением, осуществляют круглосуточную поддержку, проводят полноценный консалтинг, готовят документальную базу, а также занимаются страхованием груза.

Транспортная компания осуществляет автомобильные, авиа и морские перевозки из Украины в любую необходимую точку. Имеет собственные склады. Узнать подробнее об услугах перевозчика можно перейдя по этой ссылке -https://www.tbncom.com/dostavka_velikobritaniya.

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