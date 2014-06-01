Фронтальный погрузчик XCMG LW500F

Аренда фронтального погрузчика XCMG LW500F поможет в решении задач с различными формами и габаритами грузов. Данная модель спецтехники является одной из самых популярных в нашем каталоге.

Эта машина без труда справится с любыми дорожными рабатами, станет помощником в благоустройстве территорий, подходит для выполнений земельных работ. Также фронтальный погрузчик может эксплуатироваться в сельском хозяйстве.

Производитель XCMG LW500F отмечает, что машина двигается со скоростью 40 км/ч. Мощность мотора составляет 160 л.с. Ковш имеет объем 3 кубических метра. Погрузчик способен поднимать груз весом до 5 тонн. А максимальная высота погрузки составляет 3 метра.

Аренда фронтального погрузчика – выгодное решение, если планируется не постоянное использование такой техники на объекте. Со всеми поставленными задачами XCMG LW500F справляется быстро и четко.

Для наших клиентов предоставляется услуга заказа фронтального погрузчика XCMG LW500F сразу вместе с опытным оператором. Это очень удобно, если ваш персонал не имеет опыта обращения со спецтехникой.

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