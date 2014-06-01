Где можно заказать качественные махровые полотенца

Полотенечный мир полон разных видов этой незаменимой в быту человека продукции. Изготавливали их с давних времен. Применяли для этого разнообразные ткани. Сегодня полотенца выпускаются разных размеров, цветов, и так же как раньше, шьют их из различных материалов. Современному потребителю для банных и спа-процедур пришлись по вкусу полотенца махровые.

Одним из лидеров в производстве товаров данной линейки являются турецкие фабрики. Отличного вида изделия можно заказать на предприятии, расположенном в самом сердце текстильной отрасли Турции – городе Денизли. Многолетний опыт, новейшее оборудование и технологии позволяют выпускать здесь максимально качественную продукцию.

Выбрать товар предоставляется возможность, просмотрев каталог, расположенный на сайте компании. Здесь же, есть подробное описание каждой модели, что способствует определиться с выбором быстро и легко. Получить дополнительную информацию, а также сведения о том, как заказать полотенца оптом от производителя турция можно в режиме онлайн, по телефону или посредством электронной почты.

Широкий ассортимент позволяет удовлетворить потребности каждого желающего. Предлагаются специальные гостиничные полотенца, пляжные, оригинальные с капюшоном, детские, рекламные, многие другие модели. Цветовая гамма не ограничена. Устойчивость и гипоаллергенность красителей и самой ткани гарантированы. Вся без исключения продукция обладает соответствующими сертификатами и отвечает наивысшим европейским стандартам качества.

Воспользовавшись сайтом: mayerorme.com, можно узнать адрес предприятия, а также необходимые для связи контактные данные. Здесь размещена информация о доставке заказов, которая осуществляется по всему миру. Кроме готовой продукции имеется возможность заказать ткани для ателье и швейных мастерских.

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