Обустраиваем долговечную крышу из профлиста

Без капремонта конструкция, в основе которой лежит стальной холоднокатаный лист, может прослужить от 18 до 25 лет. А выбрать все необходимые кровельные материалы можно на https://krovlin-dom.ru/ - сайте компании «Кровлин Дом». У кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, немало преимуществ. Среди них можно выделить:

легкость;

высокую сопротивляемость механическим воздействиям;

возможность монтажа на крыше любой конфигурации (даже очень витиеватой);

долговечность.

Что касается недостатков, то они тоже имеются. Их немного: малая огнестойкость и несколько высокая стоимость эксплуатации. Под последней понимается следующее: чтобы стальная крыша оставалась привлекательной с эстетической точки зрения, её следует периодически окрашивать. Первый раз спустя 8-10 лет после монтажа, второй и последующие – каждые 2-3 года. К черной стали эти рекомендации не относятся. Ее нужно красить еще чаще.

В качестве обрешетки можно использовать бруски или доски

Поверх них устанавливается теплоизоляция, а сверху и само кровельное покрытие. В качестве крепежного элемента может быть использована и оцинкованная лента. С ее помощью будет гарантировано надежное и прочное соединение элементов конструкции. Теплоизоляция крайне важна, если чердак используется для жилья, причем не только в летнее, но и в зимнее время. Конечно, работы по утеплению нельзя назвать простыми и нетрудоемкими. В процессе устанавливаются и софиты для подшивки кровли. Придется приложить немало усилий для того, чтобы кровля защищала дом от погодных воздействий, а также сохраняла в нем тепло.

Есть немало способов продлить «жизнь» стальному покрытию

Можно, например, прогрунтовать его. Процедура эта простая, заключающаяся главным образом в том, чтобы с обеих сторон покрыть металл натуральной олифой. Так как это пленкообразующее вещество имеет прозрачный цвет, во время грунтования могут быть допущены пропуски. Чтобы этого не произошло, следует добавить в олифу такой минерал, как сурик. Он придаст массе кирпично-красноватый оттенок, так что пропуски допущены не будут. А перед дальнейшим применением листы должны хорошо просушиться.

Конечно, можно купить лист оцинкованный, уже прошедший на производстве обработку против коррозии. Однако даже в этом случае металл придется периодически защищать от воздействий окружающей среды. В качестве мер профилактики может быть использовано окрашивание или только что описанное грунтование. Если же заниматься ни тем, ни другим не предоставляется возможным, то лучше обратить свое внимание на более дорогие виды кровельных покрытий – металлочерепицу, например.

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