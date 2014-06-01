В холодный сезон через открытые ворота помещений снаружи задувает холодный воздух, быстро понижая температуру внутри. Резко нарушается комфортный микроклимат, от чего персоналу становится сложнее работать на складских обхектах и это может влиять негативно на качество хранящейся продукции. При помощи отопления такую ситуацию не компенсировать и единственным верным решением остается использование воздушно-тепловых завес, которые гораздо эффективнее отопления независимо от его типа. Современные тепловые завесы для ворот - эффективная мера защиты от проникновения в помещение холодных потоков воздуха. Такие системы отвечают нормам микроклиматических условий и создают атмосферу, соответствующую технологиям хранения.

Особенности воздушно-тепловых систем

Это не новый вид оборудования и используется с высокой эффективностью достаточно давно на складских и промышленных объектах. Воздушная тепловая завеса представляет поток воздуха, даваемый с определенной скоростью под углом. Угол подачи струи в 30- 45° преграждает проникновение холодного воздуха при открытых воротах. В современных системах существует функция регулирования температуры струи в зависимости от температуры воздуха снаружи и внутри. При выборе модели воздушно-тепловой завесы рекомендуется определить тип теплоносителя, схему монтажа и способ обеспечения управления работой оборудования. Надежные тепловые завесы можно приобрести здесь: https://www.teplo-vent.com/.

Правильный выбор тепловой завесы – залог эффективности

Тепловая завеса должна соответствовать по параметрам проему, где планируется ее установка и не должна быть уже. Обычно при очень широких воротах устанавливаются несколько агрегатов, чтобы защитить ворота полностью. Лучше купить широкую завесу, чем потом в процессе эксплуатации добавлять дополнительный агрегат. Вся работа воздушно-тепловой завесы основана на использование законов физики и главная цель этой работы – защита помещений от нежелательных изменений температуры. Тепловые завесы создают Комфортные условия, а также снижают расходы на отопление.

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