Заказываем электромонтажные изделия

Для обеспечения полной безопасности электрической проводки обязательно используются подходящие электромонтажные изделия. Причем, каждая позиция имеет свое назначение. К таковым относятся каналы кабельные, а также кабельные лотки и защитные короба, различные перфорированные профили, особые сборные конструкции, монтажные полосы, кабельные муфты и многое другое.

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Назначение электротехнических изделий

Эта категория включает самые различные изделия. Их объединяет одно – они служат для защиты кабелей и проводов от механических и иных повреждений. Для изготовления электротехнических изделий чаще всего используется прочная сталь. Что касается характеристик, они обеспечивают возможность закреплять конструкции в любом месте, выполнять при необходимости разветвления и повороты. Например, лотки кабельные для этой цели дополняются специальными пряжками, различными подвесками, уголками и прижимами. Все это компоненты позволяют объединять и разделять провода, а также крепить их к кабельным полкам.

Для прокладки кабеля очень часто используются специальные короба с крышкой, которые надежно защищают конструкцию от повреждения. Для их монтажа применяются соединительные скобы, подвесы, торцевые крышки. Также весьма распространенными изделиями считаются перфорированные профили. Они позволяют легко создавать каркасы и рамы. Это необходимо для подвешивания светильников, безопасного крепления кабелей и проводов.

Довольно часто в быту используется открытая электропроводка. Для ее защиты отлично подходят пластиковые короба. Их еще называют кабель-каналами. Основное преимущество таких конструкций в том, что там можно в случае необходимости легко заменить проводку.

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