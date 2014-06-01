Портал о путешествиях

В выходной или отпуск многие захотят посетить интересные места в своем регионе или стране. Для составления грамотного маршрута и посещения только лучших мест необходимо проанализировать достаточно много источников. Это гарантированно займет достаточно много времени и приведёт к отказу от данной затеи.

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Как выбрать места

На главной странице каждый посетитель сможет воспользоваться предложенной картой страны, на которую нанесены понятные метки. При наведении курсора на позицию система выведет окно с фотографией названием и описанием объекта. Это поможет при первичном ознакомлении. Для ручного подбора также подойдет предложенное разделение объектов по категориям. Альтернативно можно воспользоваться предложенными картами маршрутов. Все проработанные направления имеют отличную визуализацию на карте и понятное описание.

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