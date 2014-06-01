Покупаем эфирные масла

Использование природных компонентов в различных сферах косметологии известно уже очень давно. Особенно, это касается натуральных масел и разнообразных составов, созданных на их основе. В перечень популярных и эффективных средств входит масло авокадо, которое является универсальным и многофункциональным средством для всех типов кожи. Настоящее масло из авокадо получается в процессе холодного отжима из мякоти этого плода. Благодаря пальмитолеиновой кислоте, входящей в его состав, масло существенно влияет на производство коллагена, что способствует омолаживающему эффекту кожи лица.

Не менее востребованным является эфирное масло ромашки, обладающее мощным противомикробным действием. Азулен, который входит в состав ромашкового масла, придает этому веществу приятный синий цвет, а также способствует снятию воспалительных процессов. Добавляя масло ромашки в средства по уходу за лицом, можно снизить склонность кожи к различным раздражениям и минимизировать аллергические реакции. Этот природный компонент препятствует распространению вируса герпеса, помогает бороться с насморком и с болями в желудке, а также используется для ухода за блондированными волосами.

Воспользовавшись интернет-ресурсом http://www.aromashka.ru, можно ознакомиться с обширным каталогом онлайн-магазина «Аромашка» и подобрать для себя соответствующую продукцию. Это могут быть растительные и эфирные масла, гидролаты и различные виды органической косметики: гидрофильные масла, очищающие пенки и кремы, сыворотки и средства для загара. Кроме того, интернет-магазин реализует многообразные компоненты для создания органических составов: загустители и гелеобразователи, натуральные глины и косметологические кислоты, продукты пчеловодства, сухие экстракты, скрабы, эмульгаторы и основы для шампуней.

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