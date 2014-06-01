Выбираем промышленное светодиодное освещение

Светодиодные светильники ускоренно вытесняют ламповые практически отовсюду (это, прежде всего, касается промышленного освещения, использующего дуговые лампы ДРЛ, ДКсТ и ДНаТ). На смену старым лампам приходит современный модуль светодиодный. Сугубо технических предпосылок для этого несколько:

светодиоды уже кратно экономичнее указанных ламп - следовательно, при потреблении той же электрической мощности LED-устройство генерирует существенно более мощный световой поток (либо при меньшей мощности генерирует аналогичный световой поток);

лучший КПД при конверсии электричества в свет минимизирует "паразитный" разогрев всего светильника, чем радикально упрощает его проектирование, включая герметичные устройства для пылевлагозащищенного и взрывозащищенного исполнений;

в отличие от хрупких ламп, светодиоды практически нечувствительны к вибрации и ударам;

наработка на отказ (срок службы) у светодиодов тоже выше и достигает многих десятков тысяч часов (у наиболее продвинутых образцов промышленного светодиодного освещения уже заявлен срок службы свыше 100 тысяч часов);

важно отметить, что светодиоды не только имеют ничтожную задержку включения/выключения, но и в отличие от ламп их параметры при этом не подвержены ускоренной деградации, что открывает большие перспективы для их применения в системах автоматического освещения "по требованию".

О светодиодных светильниках для ЖКХ

Последняя особенность (см. список выше) делает светодиодные светильники особенно привлекательными в такой сфере как лестничное освещение многоэтажных домов. Ранее в подъездах обычно устанавливались лампы (чаще - накаливания, реже - люминесцентные), что освещали лестничные площадки независимо от присутствия людей.

Сейчас же светодиодные светильники для ЖКХ массово выпускаются с недорогими интегрированными сенсорами движения/присутствия (чаще всего - акустическими). Акустический сенсор реагирует на шум от человеческих шагов, открываемых дверей и т.д. Если же предустановленного в осветительном приборе интервала времени оказалось недостаточно, его элементарно активировать повторно за счёт создания акустического воздействия (например, произнесения слова), превышающего порог срабатывания сенсора.

Учитывая высокую энергоэффективность, такие светодиодные светильники при установке в подъездах в массовом порядке окупаются весьма быстро, поскольку резко снижают затраты электричества на ночное освещение.

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