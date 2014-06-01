Выбираем промышленное светодиодное освещение

Светодиодные светильники ускоренно вытесняют ламповые практически отовсюду (это, прежде всего, касается промышленного освещения, использующего дуговые лампы ДРЛ, ДКсТ и ДНаТ). На смену старым лампам приходит современный модуль светодиодный. Сугубо технических предпосылок для этого несколько:
Последняя особенность (см. список выше) делает светодиодные светильники особенно привлекательными в такой сфере как лестничное освещение многоэтажных домов. Ранее в подъездах обычно устанавливались лампы (чаще - накаливания, реже - люминесцентные), что освещали лестничные площадки независимо от присутствия людей.
Сейчас же светодиодные светильники для ЖКХ массово выпускаются с недорогими интегрированными сенсорами движения/присутствия (чаще всего - акустическими). Акустический сенсор реагирует на шум от человеческих шагов, открываемых дверей и т.д. Если же предустановленного в осветительном приборе интервала времени оказалось недостаточно, его элементарно активировать повторно за счёт создания акустического воздействия (например, произнесения слова), превышающего порог срабатывания сенсора.
Учитывая высокую энергоэффективность, такие светодиодные светильники при установке в подъездах в массовом порядке окупаются весьма быстро, поскольку резко снижают затраты электричества на ночное освещение.