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      • Покупаем сахар оптом от производителя

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 17:23
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      В наших продуктовых магазинах сегодня можно увидеть изобилие кондитерских изделий, всевозможных варений и выпечки на любой вкус. Для их изготовления обязательно используется сахар. Он также незаменим при производстве сладких газированных напитков, соков, консервированных компотов и полуфабрикатов. То есть предприятия, изготовляющие подобную продукцию, нуждаются в стабильных оптовых поставках сахарного песка. Надежным партнером в этом деле может стать компания «КАМПАН», являющаяся крупнейшим в России поставщиком белого сахара.

      Чтобы убедиться в преимуществах такого партнерства, достаточно посетить сайт и ознакомиться с условиями поставок. Компания работает в данной сфере более 20 лет. Она сотрудничает напрямую с производителями, потому готова предложить покупателям минимальные оптовые цены. Здесь тщательно отбирают продукт по качеству и обеспечивают его своевременную доставку в любую точку России. Сахар доставляется в прочной надежной упаковке и сопровождается всеми необходимыми документами. Здесь четко соблюдаются условия хранения и транспортировки, что позволяет доставлять продукцию заказчику в должном товарном виде.

      Свекловичный кубанский сахар по выгодной цене

      Предлагаемый компанией «Кампан» сахар изготавливается по госту и подлежит точной маркировке. Он отгружается непосредственно со склада производителя и в минимальные сроки доставляется заказчику. Кубанский свекольный сахар давно известен своим высоким качеством, потому многие производители предпочитают именно его использовать для изготовления своей продукции. Здесь его можно заказать крупным и мелким оптом, причем, мелким оптовикам не придется платить больше. Единственная разница – при покупке мелкими партиями необходимо обеспечить самовывоз продукции со склада.

      Реализация сахара непосредственно с заводов Краснодара позволяет избежать дополнительных затрат, как это бывает при закупках через посредников. Компания предлагает конкурентную цену и удобную для транспортировки фасовку – по 50 кг. Здесь четко соблюдают договоренности, потому такое партнерство может стать очень выгодным для различных предприятий, использующих для изготовления своей продукции белый сахар-песок.



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