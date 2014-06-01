Используем текстильные стропы

Компании, занимающиеся перевозкой грузов, используют в своей работе текстильные стропы. Изготавливают такие изделия, непосредственно, из текстиля, но материалы используются высокой прочности. Необходимость в них возникает постоянно, то есть, такими стропами соединяют грузы при погрузке их для перевозки.

Активно использовать данные изделия в нашей стране начали еще в середине девяностых годов минувшего столетия. С тех пор они только набирали популярность. Сегодня на рынке они представлены в самых разных вариантах, в том числе доступны кольцевые стропы https://bsts.ru/kanatnyestropy/kolcevoyskk.php, которые можно приобрести, перейдя по ссылке..

Каковы разновидности текстильных строп?

В продаже представлено три вида:

двухпетлевые, доля которых в общем объеме выпускаемых таких изделий составляет порядка 85 процентов. Эти варианты пользуются повышенным спросом у специалистов;

кольцевые - они не столь популярны, как двухпетлевые модели, и их объем в общем выпуске такой продукции составляет порядка десяти процентов;

ветвевые, как можно понять из названия, состоят из двух ветвей. Их концы имеют звенья самой разной формы. Они могут быть треугольными, овальными, кольцевидными, а также в виде крюков.

На рынке также хорошо известны цепные стропы, которые являются предшественниками текстильных аналогов. Купить цепные стропы лучше у самых известных поставщиков, чтобы не попасть на изделие низкого качества.

Где используют текстильные стропы?

Сфера их применения довольно широка. Их используют в машиностроении, электронике, атомной промышленности, рекламной индустрии и даже в космонавтике. Нередко они стоят на службе даже в частном приусадебном хозяйстве, особенно если есть необходимость поднимать грузы в чердачные помещения. Отметим, что категорически запрещается подъем людей и животных с помощью таких приспособлений.

В чем достоинства строп из текстиля?

Эти изделия имеют целый ряд неоспоримых преимуществ перед аналогами, выполненными из других материалов:

текстильные стропы, как можно легко догадаться, весят немного, что облегчает задачу по поднятию грузов;

не оказывают пагубного механического воздействия на поверхность грузов. Работать с ними можно даже без рукавиц, так как эти варианты не травмоопасны.

эти приспособления удобно хранить, так как они не занимают много места. Это особенно важно в домашних хозяйствах и на предприятиях, не располагающих лишними площадями.

Единственным недостатком таких изделий является то, что они боятся огня и агрессивных сред.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.