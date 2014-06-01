Из какого материала лучше покупать окна



Нередко при решении о необходимости замены окон, у людей возникает вопрос, о том из какого материала их лучше всего заказывать? Многие убеждены, что предпочтение следует отдавать инновационным материалам. И созданные из ПВХ окна, как раз, являются именно такими. Но действительно ли стоит безоговорочно отдавать предпочтение им? Первоначально следует сказать, что у каждого материала, используемого в изготовлении таких изделий, имеются свои преимущества.

Собственно по этой причине, и сейчас деревянные окна, продолжают оставаться востребованными, несмотря, что купить аналогичные изделия из ПВХ, можно недорого во многих компаниях, занимающихся непосредственно их изготовлением. Например, одной из таких компаний, является «belokna». Обладающая крупными производственными мощностями, она сейчас ежедневно занимается выпуском таких изделий, с разными конструктивными особенностями, и конечно, размерами.

Поэтому, если разыскиваются недорогие ПВХ окна в Беларуси, найти их можно именно в этой компании. Хотя нужно заметить, что не только изготовлением изделий из ПВХ, занимается эта компания. Спектр ее деятельности, включает также изготовление аналогичных изделий из дерева. Заказать тут изготовление также можно и витражных окон. Но не только изготовлением таких конструкций, занимается эта компания. Ею также предоставляются услуги по остеклению балконов и лоджий. Да, обратившись в эту компанию, можно сразу решить множество задач связанных с покупкой и установкой новых окон. Но из какого материала, все же их заказывать?

Дерево или ПВХ

Если обратить внимание на производство окон ПВХ, обнаружится, что этот процесс имеет существенные отличия с тем, что происходит в случае изготовления аналогичных изделий из дерева. Но не только в этих аспектах, они между собой разные. Есть в них немало отличительных аспектов и в эксплуатационных данных. Так, отдавая предпочтение окнам ПВХ, не нужно волноваться о вероятности возникновения в нем очагов гниения, или изменения в размерах, из-за возникшего высокого уровня влажности в воздухе. Равнодушно относятся такие окна и к ультрафиолету.

И хотя у деревянных окон таких преимуществ нет, они продолжают оставаться востребованными. Ведь они создаются из природного материала. К тому же сейчас защитить такие конструкции от гниения, в разы проще, чем было 10 лет назад. Используемые современные виды обработки, позволяют придать деревянным окнам не меньше устойчивости к влажности, и другим негативным воздействиям. Поэтому, прослужить они способны практически столько, сколько и ПВХ окна.

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