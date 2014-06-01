Как с помощью cплит-системы Hisense я добилась идеального микроклимата для своей семьи?

Переезжая на новую квартиру, которую мы купили с мужем, готовясь к пополнению в семье, я знала, что там нет сплит-системы. Проживая до этого в частном доме, мне казалось, что это не проблема. Перетерпеть несколько месяцев летней жары можно, вентилятор днем и открытые окна ночью способны решить проблему. Но уже на следующий день я поняла, что без кондиционера мы долго не продержимся. Невыносимая духота не просто раздражала, от нее некуда было деться. При открытых окнах ночью температура днем подымалась до +32С! В итоге, уже следующим вечером после переезда мы с мужем присматривали новый кондиционер в Интернете. В итоге, нам понравилась бытовая сплит система AS-13UW4SVETG157 от ведущего китайского бренда Hisense. И дальше я расскажу, почему я настояла именно на ее покупке.
Сплит-система Hisense – лучший выбор для семьи с детьми
Что мне было важно при выборе кондиционера? Понятно, что его способность быстро, но аккуратно охлаждать воздух. У меня часто гостят родители – люди в возрасте, которые боятся сквозняков больше, чем роста цен на коммуналку. И когда я говорила, что планирую поставить сплит-систему, мне рассказывали, что меня, беременную, точно продует, и ребенок наверняка заболеет, ползая по полу в комнате, где работает кондиционер. Поэтому я искала такую модель, в которой доступна возможность тонкой настройки силы и направления движения воздуха. Серия Premium Design SUPER DC Inverter оснащена мультискоростным вентилятором, которым можно управлять, задавая интенсивность обдува. Функция 4D AUTO-Air позволяет настроить направление движения воздуха, тем самым избежав ощущения сквозняка в помещении. В итоге, включая кондиционер в квартире, я не чувствую холода – температура снижается постепенно, и я ощущаю только блаженную прохладу, которая приходит на смену духоте. Среди других достоинств, которые я выделила при оценке бытовой сплит-системы AS-13UW4SVETG157:
Признаюсь, при выборе кондиционера я долго сомневалась, так как мне также понравилась сплит-система AS-18UW4SXATG077. Но цена убедила все-таки остановиться на модели AS-13UW4SVETG157, и заказала ее на сайте компании ООО «ИСТ». С ее помощью я смогла установить комфортную температуру воздуха, не испытывая неудобств от ощущения сквозняка. Мне удалось решить проблему отсутствия аллергенов, опасных для меня и моих детей, вирусов, бактерий, грибков и плесени. Я не волнуюсь о том, что замерзну зимой – у меня есть запасной источник обогрева. У меня не болит голова от шума и пугающих цифр в платежке за коммунальные услуги. Я полностью довольна своей покупкой, и с удовольствием пользуюсь возможностями кондиционера каждый день!