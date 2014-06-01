Как с помощью cплит-системы Hisense я добилась идеального микроклимата для своей семьи?

Переезжая на новую квартиру, которую мы купили с мужем, готовясь к пополнению в семье, я знала, что там нет сплит-системы. Проживая до этого в частном доме, мне казалось, что это не проблема. Перетерпеть несколько месяцев летней жары можно, вентилятор днем и открытые окна ночью способны решить проблему. Но уже на следующий день я поняла, что без кондиционера мы долго не продержимся. Невыносимая духота не просто раздражала, от нее некуда было деться. При открытых окнах ночью температура днем подымалась до +32С! В итоге, уже следующим вечером после переезда мы с мужем присматривали новый кондиционер в Интернете. В итоге, нам понравилась бытовая сплит система AS-13UW4SVETG157 от ведущего китайского бренда Hisense. И дальше я расскажу, почему я настояла именно на ее покупке.

Сплит-система Hisense – лучший выбор для семьи с детьми

Что мне было важно при выборе кондиционера? Понятно, что его способность быстро, но аккуратно охлаждать воздух. У меня часто гостят родители – люди в возрасте, которые боятся сквозняков больше, чем роста цен на коммуналку. И когда я говорила, что планирую поставить сплит-систему, мне рассказывали, что меня, беременную, точно продует, и ребенок наверняка заболеет, ползая по полу в комнате, где работает кондиционер. Поэтому я искала такую модель, в которой доступна возможность тонкой настройки силы и направления движения воздуха. Серия Premium Design SUPER DC Inverter оснащена мультискоростным вентилятором, которым можно управлять, задавая интенсивность обдува. Функция 4D AUTO-Air позволяет настроить направление движения воздуха, тем самым избежав ощущения сквозняка в помещении. В итоге, включая кондиционер в квартире, я не чувствую холода – температура снижается постепенно, и я ощущаю только блаженную прохладу, которая приходит на смену духоте. Среди других достоинств, которые я выделила при оценке бытовой сплит-системы AS-13UW4SVETG157:

Очистка воздуха. В моей семье есть аллергики, поэтому я особенно трепетно отношусь к чистоте. Пыль, шерсть, посторонние запахи – все это мы стараемся исключить из нашего окружения. Приятно было узнать, что сплит-система поможет мне сэкономить силы на уборке. Модель оснащена тремя разными фильтрами. ULTRA Hi Density удаляет до 90% пыли и мелких частиц в воздухе, PLATINUM фильтр устраняет грибки, плесень, бактерии и вирусы, плазменный фильтр борется с неприятным запахом, нейтрализует токсины.

Уровень шума. Никогда не верила, что сплит-система может работать практически бесшумно. Да, если задаться целью, можно уловить гул при его включении. Но, на фоне разговоров, телевизора, музыки, я вообще его не слышу. Обеспечивает это двойная изоляция компрессора и функция QUIET, которую легко настроить через пульт.

Потребление электроэнергии. После установки сплит-системы Hisense AS-18UW4SXATG077 я ждала, что в счете за коммунальные услуги я увижу страшные цифры. Но, на деле, сумма не сильно изменилась. Отчасти, это обеспечивает функция 1W Standby (в режиме ожидания потребляется не больше 1 Вт), и в целом, класс энергоэффективности А++.

я ждала, что в счете за коммунальные услуги я увижу страшные цифры. Но, на деле, сумма не сильно изменилась. Отчасти, это обеспечивает функция 1W Standby (в режиме ожидания потребляется не больше 1 Вт), и в целом, класс энергоэффективности А++. Способность работать при низкой температуре. Прошлой зимой у нас были морозы до -20С. Централизованное отопление не справлялось, и мы мерзли всей семьей, включая обогреватели. Чтобы избежать этого, я искала кондиционер с функцией обогрева, который сможет эффективно работать при сильных морозах. В модели AS-13UW4SVETG157 заявленный минимальный порог -20С. Также порадовала возможность автоматической поддержки тепла (+8С), что будет полезным в моменты отсутствия нас дома на новогодних праздниках.

Признаюсь, при выборе кондиционера я долго сомневалась, так как мне также понравилась сплит-система AS-18UW4SXATG077. Но цена убедила все-таки остановиться на модели AS-13UW4SVETG157, и заказала ее на сайте компании ООО «ИСТ». С ее помощью я смогла установить комфортную температуру воздуха, не испытывая неудобств от ощущения сквозняка. Мне удалось решить проблему отсутствия аллергенов, опасных для меня и моих детей, вирусов, бактерий, грибков и плесени. Я не волнуюсь о том, что замерзну зимой – у меня есть запасной источник обогрева. У меня не болит голова от шума и пугающих цифр в платежке за коммунальные услуги. Я полностью довольна своей покупкой, и с удовольствием пользуюсь возможностями кондиционера каждый день!

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